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香港反送中 數百學生聚集成大聲援

2019-06-13 00:16中央社 台南12日電

香港「反送中」引發全球關注，成功大學學生會12日晚間臨時發起聲援活動，數百人聚集...
香港「反送中」引發全球關注，成功大學學生會12日晚間臨時發起聲援活動，數百人聚集在成大光復校區門口。 中央社
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香港反送中」引發全球關注，成功大學學生會今晚臨時發起聲援活動，數百名學生聚集在成大光復校區門口，讓在台港生非常感動。

成大正值期末考，成大學生會今天下午4時臨時決定舉辦聲援香港「反送中」活動，今晚在成大光復校區門口聚集。

成大學生會在臉書上公布「我在成大聲援香港反送中」活動訊息後，原以為時間短絀，參與學生不會太多，未料有數百人集結，連成大副校長林從一、學務長洪敬富也都到場聲援。

聲援活動眾人不只手持蠟蠋，還合唱香港樂團Beyond的名曲「海闊天空」，許多學生不禁哽咽。

成大學生會統計，今晚參加聲援集會超過400人，包括10多名港澳學生、成大校友、台南一中及台南藝術大學學生。因人數眾多，學生還滿溢到光復校區前的大學路，成大校方也派出駐警人員維持秩序。

成大政治系港籍教授梁文韜說，他在香港長大，經過六四天安門事件，清楚「一國兩制」是毫無疑問的騙局。

成大歷史系交換生、香港城市大學學生區綽彥則向現場台灣學生道謝說：「這裡有香港人，但更多的是台灣人，我要謝謝你們」。

區綽彥表示，香港警察已經瘋了，用橡膠子彈傷害普通市民，又追打示威者，「反送中」雖有很大的可能不會成功，但香港人會記住警察的背信，「如果有一天轉型正義，我們不會饒過他們」。

成大政治經濟學研究所港籍學生馮琮瑋表示，每次社會運動就會啟發每個年代的一群人，2019年「反送中」可以啟蒙2000年後出生的年輕人，希望台灣、香港、澳門的同學，都要為自己的家園努力。

成大歷史系港籍學生潘芷珊說，今天她的同學和長輩在香港金鐘一帶被催淚彈打回家，「如果革命需要流血，現在不衝，什麼時候衝」。

曾在清華大學發表爭議言論的嘉南藥理大學中國交換學生李家寶也現身說，中國正侵蝕台灣的自由民主，雖然香港的民主正在消逝，但至少要努力爭取。

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