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美眾院議長：逃犯條例將危及美港關係

2019-06-13 00:29聯合報 編譯張佑生／綜合報導

聯邦眾院議長波洛西發表聲明支持香港反送中運動。 （路透資料照片）
聯邦眾院議長波洛西發表聲明支持香港反送中運動。 （路透資料照片）
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美國國會眾議院議長波洛西十一日就香港政府修訂「逃犯條例」及市民上街抗議發表聲明，支持香港的示威者，並反對「逃犯條例」修訂。她指一旦「逃犯條例」通過，國會將重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否充分自治。

波洛西聲明如下：

「所有熱愛自由的心靈，無一不被百萬港人的勇氣所感動。這些香港人周日（九日）走上街頭，以和平方式主張他們的權利，捍衛他們的主權，並譴責可怕的『逃犯條例』。

中國所控制的立法會正在審議的『逃犯條例』，展現北京肆無忌憚地踐踏法律，壓制異議，扼殺香港人的自由。這項立法將使綁架商人、書商和任何中國不喜歡的人的行為合法化，並危及生活在香港的八萬五千名美國人的安全。正如香港民主黨創黨主席李柱銘最近撰文指，這條法例『恐怕會摧毀香港的自由社會』。

『逃犯條例』危害美國和香港共榮發展了廿多年的緊密關係。若條例通過，國會將別無選擇，只能重新評估香港在『一國兩制』框架下，是否有『充分自治』。國會正期待參議員盧比歐、中國委員會主席麥高文和眾議員史密斯，在未來幾天推出全新跨黨派的『香港人權與民主法案』。

眾議院和參議員麥康諾（參院多數黨領袖）、行政部門以及所有譴責這危險的『逃犯條例』修訂的人團結一致。美國與香港人民站在一起。」

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示香港事務純屬中國內政，任何國家、組織及個人無權干預，中方對美方有關人士就修例發表的錯誤言論，表示強烈不滿及堅決反對。

香港逃犯條例一國兩制立法會民主黨
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