小檔案／布袋彈精準度低 仍能致重傷

2019-06-13 00:15 聯合報 羅印冲



布袋彈由霰彈槍發射，一般用於防暴、鎮壓和控制群眾用途的彈藥種類。 圖／取自星島網 分享 facebook

香港反對「逃犯條例」修訂草案的示威者與警方爆發衝突，警方使用布袋彈、橡膠子彈及手擲催淚彈等壓制群眾。其中的布袋彈雖不致命但也可能重傷。

此彈藥的初速低，不符合流線和多被滑膛霰彈槍所使用，故精準度較低。一般布袋彈發出，在三至五公尺範圍內子彈以平均每秒七十公尺時速射向目標，一般不會致命，但仍能造成重傷，身體中彈處會出現瘀傷，或會造成肌肉撕裂，一旦眼睛中彈亦可致盲。