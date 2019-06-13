香港官民對抗升級！警方武力清場 72示威者受傷

2019-06-13 00:06 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港反逃犯條例之爭，官民兩造對抗升級。大批市民昨天聚集在立法會和特區政府總部示威，立法會被迫取消原訂二讀程序。但特首林鄭月娥隨後強硬表示絕不撤回條例，警方使用催淚彈、布袋彈和橡膠子彈，實施局部清場。昨晚入夜後示威群眾繼續聚集，大罷課等抗爭行動今天展開。

港警定調騷亂 一示威者失明

在昨天下午香港警方定調群眾聚集為騷亂事件後，開始使用武力局部清場，到晚上十點為止，已有七十二名示威者受傷，其中一人稱警察無預警向他開槍，擊中他致右眼失明。

香港立法會原訂十二日上午十一點恢復二讀辯論「逃犯條例」草案。但從十一日晚上已有反對修例民眾聚集在立法會外，昨天上午人潮愈聚愈多，大批反對修例的民眾衝出龍和道及夏愨道行車線，導致金鐘一帶交通癱瘓。

在夏愨道，示威者不停搬動鐵馬組成三角形的鐵馬陣，又將垃圾桶及修路牌堆積在馬路，前排示威者以雨傘組成傘陣，大部分示威者戴口罩及護目鏡，有人戴上安全帽，與警察對峙。

香港警方昨天向在立法會外示威抗議的民眾，丟擲催淚彈驅離民眾。 特派記者王騰毅╱攝影 分享 facebook

立法會、政府總部交通癱瘓

由於立法會和政府總部周遭交通癱瘓，加上政府總部宣布出入口封閉，香港政府總部和立法會基本停運。立法會主席梁君彥透過祕書處宣布延期開會，另行通知，等於宣布二讀辯論「逃犯條例」草案暫時擱置。但金鐘一帶的示威，未因立法會暫停二讀而停止，警民衝突反而擴大。

橡膠子彈、手擲催淚彈出籠

香港警務處長盧偉聰說，大量戴口罩人士衝出金鐘一帶，霸占馬路，警方已經採取克制容忍態度，但示威者使用危險武器，包括鐵馬、磚頭等，警方認為現況已是「騷亂」，迫不得已使用警棍、橡膠子彈及手擲催淚彈等武器，防止暴徒衝擊。

香港警方發射催淚瓦斯，試圖驅散「違法集結」人群。 （路透） 分享 facebook

特首：公然、有組織地發動暴動

香港特首林鄭月娥傍晚發表白天預錄的電視台訪問稱，雖然這次修法爭議帶來政治代價，但她不會撤回修訂「逃犯條例」，目前是時候用立法會的機制讓議員表達意見。面對泛民方面指責她「賣港」，林鄭受訪時一度哽咽落淚，說自己對香港的愛，讓她做出不少犧牲，她不能接受「賣港」的說法；這已不是和平集會，而是「公然、有組織地發動暴動」。

在警民爆發衝突後，民陣方面發表聲明，譴責香港警方以催淚彈、橡膠子彈等具殺傷力武器對付示威者，導致多人受傷、甚至昏迷，呼籲國際社會介入。香港教育專業人員協會也發出聲明，宣布發動全港本周罷課。昨晚入夜後，大批市民下班後趕到金鐘聲援示威者。在警方局部清場後，示威者又在另外的路段聚集，與警察的對峙和衝突也在持續中。