觀察站／港府修例鐵了心 保立法會 局部清場

2019-06-13 00:13 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春



香港警方向示威民眾發射催淚瓦斯，企圖驅散抗議人群。 特派記者王騰毅╱攝影 分享 facebook

在示威者的包圍下，香港立法會十二日上午未能如期恢復二讀修訂「逃犯條例」草案。香港政圈關注的焦點，就是下一步會怎麼樣。表面上看去，示威者眾，又那麼年輕，太多的中學生，這才是新考驗。

也許因為這樣，才有了六大宗教領袖、十大校長等的息爭止損大呼籲，但看來效果不大。

香港民主派的議會召集人毛孟靜昨天下午出來說話，就知道大致走向。毛孟靜說，她們下午曾要求與特首林鄭月娥對話，但特首辦主任陳國基回覆說，當時情況不穩，特首正忙於處理，同時要求民主派先呼籲示威者離開，再作商量。

香港警方昨強勢驅離立法會外的示威者，造成多人受傷。 特派記者王騰毅╱攝影 分享 facebook

毛孟靜強調，民主派不是談判，而是要求向林鄭月娥面對面質詢。人稱「毛山素姬」的她還是太天真，有人一聽這回應，已估到下一步走勢，分析說港府不會撤，警察要動作，其唯一方向是回到立法會。

這一分析果然到位。警務處長盧偉聰把抗爭定性為騷亂，已意味要動用武力，而這邊宣布那邊清場，跟占領中環在深夜時分全面清場完全不同，叫不提前宣示，只作局部清場。

而警察清場的動作，又清晰地透露更高指揮者的用意。警察不作全面清場，而是清掃陣地，也就是說要打散立法會和政府總部門口的包圍圈，清理通向這兩個地方的交通要道比如海富天橋。警察清完場後就設置封鎖線，可以理解為要求局部正常。

透過港府的回應和警察的動作，已明白特首接到指令，一定要把事辦完，而林鄭月娥的思路，應該是不管外面大風大雨怎麼樣，先把立法會的戰場打掃出來，按程序走修例，由於香港立法會是建制派的天下，建制派議員進了立法會，草案過了程序，就算完成任務。

雖然香港是法治地方，也是多元社會，但這次修例之爭，跟占領中環不同，除了目標不同、性質不同等外，最大的不同，是這場抗爭沒有精神領袖，沒有核心組織，民陣只是個臨時起義的草台班子，但抗爭規模如此之大，可以想見，未來的後患，可以無窮無盡。