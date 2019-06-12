香港反送中／晚間警察清場 平靜2小時後再爆衝突

2019-06-12 22:48 香港01 記者楊婉婷、呂凝敏、陳浩然報導



警民雙方在入夜後對峙，未有進一步行動，至晚上9時49分，平靜兩小時的衝突場面再度爆發。 路透社 分享 facebook

立法會門外今午由集會演變成衝突，警方連環發射催淚彈四小時，將示威者驅散至各處，雙方在入夜後對峙，未有進一步行動。至晚上9時49分，平靜兩小時的衝突場面再度爆發，速龍小隊在金鐘道太古廣場電車天橋退至灣仔軍器廠街近警總對開，有警員投放至少兩枚催淚彈，而金鐘道西行線亦隨時再上催淚彈，並有警員向同袍高呼﹕「Standby！」警總往灣仔方向有大批警員與示威者對峙。

至晚上10時，在速龍小隊推進下，示威者散卻後退，速龍小隊再退回警總位置，示威者則向相反位置、則正義道橋底推進，並架起路障，惟不久後有警車經過，將路障切開，恢復兩條行車線，惟當警車一離開，示威者即迅速再架設路障。

干諾道中現火球

同一時間，示威者開始叫人向後退，「想衝時人就衝，用天橋做界線」，友邦金融中心近天橋位置氣氛再次緊張，最前線的示威者舉起傘陣，並高呼：「撤回」。至於交易廣場外有群眾開始搬走物資，並到大會堂支援。警察開始準備行動。至晚上10時，有示威者向前方投擲物件後，前方便突然起火。

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文章授權轉載自《香港01》