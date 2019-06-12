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支援反送中？香港街頭多起連環車禍 網友猜故意這樣做

2019-06-12 19:53聯合新聞網 綜合報導

香港街頭一早便有多起連環車禍發生，引起網友熱議。圖擷自／PTT
香港街頭一早便有多起連環車禍發生，引起網友熱議。圖擷自／PTT
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今(12日)香港立法會要二讀續審《逃犯條利》，反送中民眾在立法會外聚集、示威。除此之外，亦有許多香港民眾發現，從一早便有多起連環車禍發生、占據不同的重要道路，只是這些車禍現場的駕駛都十分「心平氣和」，引起網友熱議。

一名網友在今日中午於PTT上分享多張今日香港的連環車禍照，並表示「幸好駕駛的素質相當高，大家都心平氣和的討論肇事原因，並且深刻檢討」，強調是「和平撞車」。從照片中可以發現，有許多車疑似是故意占道，使得後邊車輛嚴重回堵；還有大巴士直接斜擋住三個線道。

這些照片PO網後，引起台灣網友熱議，並被多次轉發到臉書上。網友臆測，車禍的用途可能是香港民眾藉此堵住警方前進，紛紛表示「看到立法會外面就不小心拋錨了」、「竟然想的到這招，只能說為了生存，會激發很多創意」、「港仔猛喔！港片都是真的」、「這超聰明！很適合香港路小，台灣也超可以借鏡的」、「勇敢的香港人加油」。

香港街頭一早便有多起連環車禍發生，引起網友熱議。圖擷自／PTT
香港街頭一早便有多起連環車禍發生，引起網友熱議。圖擷自／PTT
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