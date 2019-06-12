口中含鹽巴、別戴隱形眼鏡 遊行示威10條自保守則

2019-06-12 19:24 聯合新聞網 綜合報導



港警今（12日）下午丟催淚彈驅離在香港立法會外聚集的民眾。 聯合報系特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook 香港「反送中」示威，今（12日）下午3點抗議群眾開始衝撞立法會大門拒馬，試圖突破第一道防線以挺進立法會大門。警方除持盾牌人牆回擋，也施放催淚噴霧來逼退示威人潮，現場有示威者因此而哮喘發作甚至暈倒在地。催淚彈是鎮暴警察最常用來鎮壓示威群眾的武力方式，雖然是非致死性武器，但長時間吸入催淚瓦斯，對人體來說也有不小傷害。大馬臉書粉專「槟城我最大」提供了10個保命方法，以供示威民眾參考：

第一、別停下腳步

當人被催淚彈的煙霧熏到，將會瞬間感到非常痛苦，眼淚、鼻涕、口水直流，並伴隨強烈的嘔吐感、皮膚灼痛等，讓人想要立即停下腳步和躺下休息。不過，為了避免踐踏傷亡事件，無論事發當下有多痛苦，千萬別停下逃命的腳步，建議先用濕毛巾掩蓋口鼻，再快速移動到安全通風處。

第二、別帶隱形眼鏡、禁止搓揉眼睛

當眼睛遭受催淚彈攻擊時，切勿馬上搓揉，以免對眼睛造成二度傷害。群眾參加示威最好避免戴隱形眼鏡，如果戴隱形眼鏡又遭到催淚彈攻擊，應該儘快摘下丟棄，否則容易損害視力。

第三、用沾濕的口罩、毛巾包裹口鼻

最有效防止催淚煙霧的是防毒面罩，上街示威民眾若無準備，建議用清水將毛巾沾濕，或者拉起衣領、衣袖掩蓋口鼻，爭取時間儘快逃離現場。

第四、放點粗鹽在舌下

在遊行時可以預先在舌頭下撒些粗鹽含在嘴裡，以防遭受催淚瓦斯攻擊時，可以降低不適感。

第五、逃往空曠、高處、逆風地

警方如果開始發射催淚彈，群眾應該結隊往空曠、高處或逆風方向撤離。

第六、別與團隊分散

受到鎮壓攻擊時，務必貼緊身邊一同上街的隊友一起逃到空曠地方，千萬別落單，同時別忘了互相扶持受傷或倒下的戰友，以免發生人踩人等不幸事件。

第七、儘快清洗頭、臉和身體

逃離現場後，應該馬上用大量清水清洗臉部和身體部位，最好搭配生理食鹽水，可以降低敏感或不適的情況發生。記得將清水由頭部往下倒，流過眼睛、鼻子、嘴巴，這樣才可以把催淚粉末和化學物質清洗乾淨。

第八、緊記附近的避難地點

事先查清楚示威遊行附近有無合適的避難地點如教堂、收容所等，以便可以迅速前往避難休息，緩解不適感。

第九、避免衝突、莫徒手撿起催淚彈丟回

參與遊行者盡量不要隨鬧事者的挑釁起舞，儘量避免與敵對陣營、警察部隊發生暴力衝突。萬一不幸被催淚彈攻擊，千萬不要徒手撿起丟回，因為催淚彈會散發高溫熱度，非常危險。

第十、準備好充足的自我保護配備

上街遊行前，背包應備好口罩、護目鏡、保鮮紙、小包鹽、雨衣和帽子，以備不時之需，保護好自身身體髮膚。