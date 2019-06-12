香港反送中 在台港人絕食響應

2019-06-12 13:56 中央社 台南12日電



「2012年起我看到香港法治逐漸消失，如今香港政府修例，我決定絕食抗議」，移居台南的香港人鍾慧沁今天說，台灣應了解香港是「一國兩制」的犧牲品，台灣人要好好守護台灣。

香港「反送中」引發全球關注，去年7月移居台南的46歲鍾慧沁，今天接受中央社記者訪問時指出，香港藝文界接力絕食抗議已經展開，她身為發起人之一，今天零時零分也加入絕食行列，至少絕食1天。

46歲的鍾慧沁，目前在台南市中西區民權路開設香港餐廳，致力於促進港台文化交流，她直言，自己的父母還在香港，但她是反政府的，父母比較偏向政府，雙方政治立場不同，她和父母各有各的生活，她離家獨居也已10年。

正餓著肚子的鍾慧沁，今天也現身台灣基進台南黨部，和其他「反送中」的在台港人舉牌抗議香港政府的「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例修例草案」，她說，希望台灣朋友了解香港是「一國兩制」的犧牲品，懇請台灣撐香港，台灣人要好好守護台灣。

同是在台港人的成功大學政治系教授梁文韜表示，多數台灣人不關心香港，但香港「一國兩制」已名存實亡，台灣人應明確拒絕中國的滲透及統戰。

4年前1家5口從香港移居台南的羅鎮祺也說，「逃犯條例」將讓香港人活在中國的法律監控下，但他卻發現台灣人接受偏頗資訊，以為「一國兩制」好棒棒，這會讓台灣人誤判，也讓中國政府有機可乘，後果是難以逆轉的。