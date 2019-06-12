美：傷害港商業環境 中：外人少說三道四

2019-06-12 13:55 世界日報 香港12日電



美國政府表示，對於香港《逃犯條例》修訂高度關切，並稱此案可能危及美國賦予香港的特殊地位。中國外交部發言人耿爽回擊稱，中方對美方就對香港事務不斷說三道四，表示強烈不滿和堅決反對。

美國國務院發言人歐塔加斯在例行記者會上表示，一國兩制架構持續受到破壞，令香港長久以來在國際事務的特殊地位面臨風險。

另一名國務院官員表示，歐塔加斯所指的是1992年通過的《美國香港政策法》，該法案賦予香港貿易及經濟的特殊待遇。

歐塔加斯指出，香港民眾發動的反送中和平示威，「明確顯示公眾反對修訂案」。她還表示，美國擔心送中條例可能傷害香港的商業環境，並迫使在港居住或造訪香港的美國公民面臨中國反覆無常的司法制度。

美國國會的獨立委員會「國會及行政當局中國委員會（CECC）」5月下旬已向特首林鄭月娥發出國會議員聯名信，憂心香港修訂逃犯條例將影響目前美國與香港之間的特殊關係，並要求香港當局撤回這項立法修訂。

該信函強調，美國與香港在過去20年能夠維持特殊關係與蓬勃發展，部分原因在於《美國香港政策法》，這項法律承諾，只要香港仍然「充分自治」，美國支持香港在國際協議下的權利，並且把香港視為與中國其他地區分開的獨立關稅區。