「最近風雨飄搖」 林鄭：違法後果嚴重

2019-06-12 14:24 世界日報 香港12日電



來源：聯合新聞網

特首林鄭月娥昨天說，香港最近有點「風雨飄搖」，但她堅持繼續修法，呼籲學校、家長、機構、企業和工會，認真考慮是否要鼓吹激烈行為，因為如果執意而行，將面臨嚴重後果。

面對民間發動罷課、罷工，香港特首林鄭月娥說，最近在經濟到政治層面，都有點「風雨飄搖」，但有信心在北京中央支持、社會各界包容和協助下，「很快就會見到晴天」。

港特首林鄭月娥說，香港最近有點「風雨飄搖」 香港中國通訊社 分享 facebook

林鄭月娥表示，她上任兩年來，國家對香港政府和她本人的支持令她深有感受，可以用八個字形容，就是「信任、理解、尊重、支持」，她稱不時會向中央領導反映，在香港的特殊環境下，工作有難度，中央表示尊重她本人的判斷。

問鼓吹這些反對的激烈行為，對香港社會有什麼好處。她稱見到周日晚的激烈行為，涉及很多年輕人，她呼籲學校、家長、機構、企業和工會，應該認真考慮是否要鼓吹激烈行為，又稱大家對年輕人特別關愛，不願意見到年輕人因為對被政治化的事件而影響前途。

林鄭表示，她作為行政長官不單要向行政機關負責，也要向整個特區負責，她仍然認為正在做一件對社會非常負責任的工作。

林鄭說，保安局長周一下午已致函立法會主席，提交政策聲明確保落實額外保障措施，亦已就其中一項保障，即是將可移交罪行刑期提升至七年，向立法會提交政府修訂。又說可能會要求個別司法管轄區增加承諾才移交逃犯，保持靈活性，市民不必擔心。

她重申，推動修訂《逃犯條例》的參與官員，也是穩妥的法律專家及長期做保安工作的官員，仍然認為是正在做一件對社會非常負責任的工作。

面對特首強硬態度，有香港民眾受訪時悲觀表示，早已知大遊行不會有太大的影響，但為了自己的未來，不到最後關頭，總得要爭取看看，儘管可能效果不彰，起碼也要表態。