整理包╱民怨沸騰的逃犯條例 一旦過關在港變危險？

2019-06-12 13:08 聯合新聞網 綜合整理



香港立法會12日二讀辯論「逃犯條例」，一大清早數千香港民眾聚集在立法會外，癱瘓立法會交通導致在開議前急踩剎車，讓二讀確定延期。特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

更新時間：06/12 13:00

去(2018)年二月一樁在台情殺案，我方於三月請求司法互助，盼遣送港籍凶嫌來台，原港方預計去年七月盼完成修法，便可與台灣協商移交凶嫌，未料卻引發修法後大開民主倒車的送中條例。

對於港府執意修訂「逃犯條例」，香港民陣和民主派自9日凌晨起發起上街遊行活動，並宣布12日包圍立法會發起「反送中」行動，活動將持續到20日，並呼籲市民罷工、罷市、罷課，期望在17日全港全面罷工、罷市、罷課，直至港府撤回修例。

所謂的「反送中」，即為反對惡法將港人送到中國去，另一深層的意涵，則是反對修例、為香港送終。





修例起因與台灣有關

自香港政府於2月起提出修訂《逃犯及刑事事宜相互法律協助條例》（簡稱：逃犯條例），香港商界、法律界，甚至到民間都引起莫大反彈，質疑修例將破壞一國兩制精神，更將損及香港司法獨立、自主權以及言論自由。

2018年2月，香港男子陳同佳在台殺害女友後逃港，依照屬地主義，台灣擁有司法管轄權，但香港與台灣沒有刑事司法互助，使得港方遲遲無法檢控謀殺罪名。儘管香港有與20國簽有「逃犯移交」協議，但並不適用於中國、澳門和台灣，因此台灣無法要求香港引渡陳男回台接受調查審理。香港特首林鄭月娥以此為由，要求修改《逃犯條例》，彌補社會治安漏洞、避免成為罪犯的匿藏之地。





2018年2月：情人節前夕，香港男子陳同佳涉嫌在台灣殺害潘姓女友。

2018年3月16日：士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助遣送陳同佳來台，但一直未獲正面回應。

2018年7月：港方原訂因完成修法，便可與台灣協商移交凶嫌程序，但未果。

2019年2月：香港保安局在未正式諮詢公眾的情況下，提出修訂逃犯條例，建議港府採一次性的個案方式，處理台灣、大陸和澳門移交逃犯要求。

2019年3月31日、4月28日：香港泛民主派接連發起反修法遊行，人數各有1.2萬人和13萬人。

6月9日：凌晨，香港灣仔告士打道被大批年輕示威者佔領。平均7個港人就有1人挺身而出反對《逃犯條例》，9日當天超過103萬人上街遊行，齊聲怒吼「反送中、捍衛公民自由」口號。

6月10日：在百萬人發起反送中大遊行後，港府繼續推動「逃犯條例」修例。

香港9日舉行「反送中」遊行。圖／路透社 分享 facebook

6月11日：港警派出逾千警力鎮守立法會周圍

6月12日：罷工、罷課、罷市等活動在港遍地開花，導演作家並在立法會大樓外發起絕食行動。香港立法會一早原訂召開會議恢復「逃犯條例」的二讀程序，但大批抗議者集結立法會外，癱瘓交通，造成會議在開議前急踩剎車無法舉行，主席已宣布更改大會時間，逃犯條例二讀宣布延期。

香港立法會12日召開會議恢復「送中條例」的二讀程序，一早就有大批抗議者集結在立法會外，癱瘓了周遭交通，造成會議無法如期舉行。香港立法會主席梁君彦已宣布更改大會時間，具體時間另行通知。有記者拍下上午11點內，立法會議場內仍空蕩蕩的畫面。Twitter/@EricCheungwc 分享 facebook

6月20日：原訂「逃犯條例」草案可望完成審議和表決。





抗議香港政府修法「送中條款」的民眾，持續在香港政府總部前示威至隔日凌晨，最後遭警方以優勢警力強制驅離。 圖／路透社 分享 facebook

資料來源／香港逃犯條例草案 分享 facebook 一旦送中條例過關，日後包括中、台、澳逃犯皆可引渡至大陸，香港憂心此例一開，未來政治犯恐將直接被引渡至中國，如此一來等同掐住香港言論自由的咽喉。此外，此例也將大開非民主形式的移交權責，在修例後，明確將審議移交逃犯的權利，轉為行政長官；換言之，若是中國申請移交犯人，只要特首及法庭同意，無需經過「代議制度」的審查，逃犯就可直接移交給中國。

在判刑刑責方面也不利於被移交的逃犯，凡37項重罪，刑期7年以上並可溯及既往。包括謀殺、誤殺、傷人、性罪行、綁架、刑事恐嚇、販毒、搶劫、偽造、貪汙、縱火、爆炸品、走私、叛變、偽證、賣淫、重婚、煽惑他人進行危害種族、詐騙、非法入境、賭博等37項罪行，在香港被視為罪行、且涉及刑期超過7年或以上，才會被移交。

美其名為死者主持公道…實際大開兩道政治缺口

第一，台灣多次司法請求，卻遭港府「已讀不回」，為何寧願選擇複雜修法？

陸委會副主委邱垂正曾指出，台灣3次向港府提出司法請求與會商要求，但港府均不回應；反倒是捨近求遠，反而選擇複雜、受高度質疑的修改條例方式取代，令人不解。

香港立法會議員朱凱迪公開質疑，這表面上是為女死者主持公道，實際上是為北京政府一次過打通「從香港移交逃犯到大陸」以及「台灣是中華人民共和國一部分」兩道政治缺口的大謀略。

第二，移送罪犯權利，改由「行政長官」，只要是特首及法庭同意，就可直接移送？

目前港人最大疑慮，則是現今的特首林鄭月娥的立場相當親中。2016年底，積極搶奪連任拉票的梁振英，突然以照顧女兒為由放棄連任，被外界解讀是因佔中行動處理不當，因此遭到撤換；而盛傳接受中央支持的林鄭月娥，隨即獲得選委大力支持，隨後出線，當時被多家外媒認為是「親北京派」的勝利。

換言之，對港人而言，《逃犯條例》修改後，法庭成了最後的防線。

但3位香港資深大法官、12位刑事辯護律師匿名向外媒表示，擔心《逃犯條例》修訂會令法庭與北京置於衝突對立面，認為修例不可行；律師界也發起「黑衣遊行」，認為此法已將香港的司法獨立性葬送掉。

香港泛民主派則大聲疾呼地質疑，這恐怕將會成為引渡政治犯的缺口；香港美國商會疑慮表示，這可能會降低外資在港設立基地的吸引力。





由於《逃犯條例》修法後所影響的，是所有在港人士，換言之，只要台灣人在港轉機、過境、求學、工作，都有可能被中國主張申請為罪犯。報系資料照 分享 facebook

對於送中條例，台灣人該擔憂什麼？修法後會怎麼影響台灣人？批評過中國就可能被引渡？由於《逃犯條例》修法後所影響的，是所有在港人士，換言之，只要台灣人在港轉機、過境、求學、工作，都有可能被中國主張申請為罪犯。

台灣經濟民主聯合召集人賴中強律師就表示，以李明哲事件為例，即是他在網路上批評中國政府（編按：李明哲事件，即李明哲入境中國後，因涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，遭到中國判決，現正在中國服刑）；如今中國政府只要以「顛覆國家」的罪名，在網路上曾批評過中國政府的台灣人，若在港停留，就可輕易被引渡到中國。









行動一：香港大中小學、家長聯盟發起罷課

香港大中小學發動12日罷課，已有逾百間學校學生連署響應，包括中文大學、科技大學、城市大學、浸會大學、理工大學、教育大學和演藝學院學生會已宣布罷課，要求香港政府撤回「逃犯條例」修訂。

中文大學學生會會長蘇浚鋒說，罷課是回應特首林鄭月娥漠視民意，迫使港府面對抗議聲音。罷課學生會在12日起持續留守在立法會外，有4名中大學生在星期日遊行後被捕，中大學生不排除升級行動。

教育界團體發表聲明，反對師生參與罷課，部分學校則下禁罷課令，表明不允許學生罷課。「家庭與學校合作事宜委員會」及「中學校長會」亦不贊成以罷課表達訴求，但中學校長會期望香港政府暫緩立法。

行動二：航空業、教師發起罷工

參與學生以外，香港教育界也有教師發動罷工，至今已有最少兩個教師組織發表罷工連署聲明。

此外，一批國泰及港龍航空員工，在網路發起航空界反修訂「逃犯條例」罷工連署，目前已有逾1,600人連署。發起人要求國泰及港龍的工會，即時考慮日內罷工，向政府施壓要求撤回修例。連署團體則表示，因未能預計三讀的時間，罷工有可能長時間維持。

響應部份，目前逾50個社福及宗教團體發起連署，呼籲參與12日的全面罷工行動，以抗議香港政府恢復二讀「逃犯條例」修訂草案。工黨立法會議員張超雄表示，罷工是逼不得已。社福界為了追求社會公義，決定帶頭發起罷工，希望未來有更多行業效法。

行動三：全面罷市 預計17日開始

17日開始全港罷工、罷市、罷課，直至港府撤回修例。

行動四：導演作家參與絕食

香港一批學者和文藝工作者12日凌晨將在立法會大樓外發起絕食行動，直至香港政府撤銷修例。香港教育大學社會科學系講師黎明說，參與絕食者包括學者、作家及香港文藝業者等10至20人，其中包括導演應亮、香港大學社會工作及社會行政學系教授何式凝等人。

何式凝說，絕食會接力進行，先一天為單位，但也可絕食三天，然後再接力，暫停的絕食者休息後也可再參與絕食。同時呼籲海外反修例者參與，盼相關行動一直蔓延開來。





長達兩天的反送中遊行中，遭港警圍堵的358人中，超過8成是年僅16至25歲的年輕人，18歲以下者有24人。

此次遊行裡，冒著被囚禁的風險與警察對峙、用生命一搏的少年少女們，不少均是素人。當和平、理性、非暴力，再多人群聚集也動搖不了政府強壓的意志時，年輕的他們說出：「就算香港死掉，我也要和她同歸於盡！」

引發百萬港人上街抗議的「逃犯條例」修正草案，今將進行二讀辯論，香港民陣等團體發起包圍立法會和罷課、罷工、罷市，施壓港府撤回修例。昨晚立法會大樓前已有群眾聚集，現場警力持續增加戒備。特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook





一名香港警官十日凌晨在香港立法會外揮舞警棍，試圖驅離反送中遊行結束後不肯散去的民眾。法新社 分享 facebook

香港遊行年輕人：「就算香港死掉，我也要和她同歸於盡！」

香港9日有團體組織反對修訂《逃犯條例》遊行後，部分示威者於6月10日凌晨聚集。（香港中通社） 分享 facebook

22歲的大學生：「這一代年輕人實在積累了太多無力感，既然怎樣做都是無力、社會都會一直敗壞下去，倒不如豁出去。是以卵擊石，但有些事，一定要有人做。」

6月10日，香港特首林鄭月娥召開記者會回應逃犯條例遊行，堅持修法正當性。左為律政司司長鄭若驊；右為保安局局長李家超。 圖／中通社 分享 facebook

林鄭月娥：「身為行政長官，或兩個孩子的媽媽，都不願見到有光明前景的年輕人，被政治化的事件影響前途。」





特首強硬推動修法 漠視人民抗議

香港特首林鄭月娥十日會見媒體，表示將繼續推動修訂逃犯條例。路透 分享 facebook

特首林鄭月娥表示繼續推動修法，並呼籲學校、家長、機構、企業和工會，應認真考慮是否要鼓吹激烈行為。她認為，作為行政長官不單要向行政機關負責，也要向整個特區負責，她仍認為自己正在做一件對社會非常負責任的工作。面對困難，仍會繼續解說，釋除公眾疑慮。面對民間發動罷課、罷工、罷市，林鄭月娥表示，社會應思考鼓吹這些激烈行為，對香港社會有什麼好處？並表示不願見到年輕人因政治化事件影響前途。

派逾千名警力部署立法會 確保立法運作順暢

引發百萬港人上街抗議的「逃犯條例」修正案，今天將由香港立法會進行二讀辯論，香港民陣發動包圍立法會行動。昨晚香港立法會綜合大樓外架起雙層柵欄，大批警力戒備。特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

面對12日出現的大型示威行動，香港警方已在立法會周圍部署逾千警力，並設置多層的拒馬陣，以確保立法會運作不受阻礙。警員還配備非致命的布袋彈、橡膠彈和大型噴槍的催淚劑，必要時用來驅散示威者。

香港立法會主席梁君彥表示，立法會將預留兩個會議共61小時，審議「逃犯條例」修訂。根據梁君彥的安排，預料「逃犯條例」草案要在6月20日完成審議和表決。





此一修例也引來國際反彈。不僅與香港有特殊關係的美國商會率先反對，歐盟、英國、加拿大等國均有反彈聲浪出現，因為依此修例，全球所有司法管轄區都可以向香港提出移交，包括了中國大陸、台灣和澳門，美國擔心修例後美國海軍到香港靠泊被「送中」。

外國和其他地區擔心，只要人在香港，而中國大陸指稱犯罪要求移交，就有可能被送往中國。有學者指出，在中美關係惡化情勢下，香港應極為小心地處理與外部世界的關係，關於香港獨立關稅區的討論，一旦走到臨界點，香港就會失去獨立關稅區的地位。