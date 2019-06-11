港教會同發聲 籲政府暫緩修法

2019-06-11 19:54 台灣醒報 記者郭明╱台北報導



「送中惡法」在香港社會引來極大爭議，且引發回歸後首次百萬人參與遊行，香港教會也紛紛發聲，除了過去立場親中或較保守的宗派，透過公開信呼籲港府暫援修法，亦有教牧向香港警察發公開信，呼籲憑良知而行常存關愛。此外，教會同時一連三天在香港政府總會附近舉辦祈禱集會，盼望同為香港這城市求平安。

天主教香港教區11日就《逃犯條例》修訂發表聲明，呼籲港府及市民以香港的真正福祉為前提，保持克制，循和平途徑尋求「合乎公義和法理原則」的方案，又促請特區政府，在未充份回應法律界人士和市民對修訂疑慮前，不要倉卒推進修訂，並懇請全體基督徒繼續為香港社會祈禱。

另外，立場向被視為保守的香港中國基督教播道會恩福堂，現任香港財政司司長陳茂波及支持修法的建制派立法會議員梁美芬均是教友，堂會主任牧師蘇穎智10日在教會facebook專頁向弟兄姊妹表示，作為關心香港的市民，「實在不能坐視不理」，而修例爭論已經嚴重影響整個香港社會。

他們也透露正積極與港府及建制派議員聯絡，「勸他們不應將焦點放在政見立場上，乃是關注香港整個社會的和諧」，同時希望勸勉特首林鄭月娥「叫停」修例。

而在9日百萬人遊行後，曾爆出警民衝突，由多位香港牧者組成的教牧關懷團，11日上午向全香港警察發出公開信，表達他們作為香港基督教牧師傳道的關注、憂慮和呼籲。

他們在信中首先對警察致最大的敬意，但同時關注警察能否持守政治中立、保持克制，不會使用過份武力，並憂慮樂於服務香港巿民並且紀律良好的警隊在極度政治化社會裡，會失去原有尊嚴，懇請警察在崗位上憑良知而行，以服務香港巿民為念，信末再祝福警察免遭危險與傷害，盼望他們與香港民眾一同堅守崗位，為香港的未來出一分力。

香港基督教教牧聯署籌委會就由10日，發起72小時馬拉松禱告，一連三晚在政府總部外舉行晚禱會，12日早上更將有早禱會，由香港中文大學崇基學院神學院院長邢福增教授帶領，11日晚的晚禱會吸引了逾500人出席。

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