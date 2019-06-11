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港硬送逃犯條例 立會趕連審七天

2019-06-11 19:54台灣醒報 記者郭明╱台北報導

雖然超過100萬香港人在9日參與遊行表達反對聲音，但仍然無法令港府改變決定，繼日前宣布將在12日把被稱為「送中惡法」的《逃犯條例》修訂議案，如期提交香港立法會後，香港立法會主席梁君彥11日下午宣布，除周六日外，會連續七天召開會議審議有關法例，全力配合港府務求盡快令修法通過。

目前，香港民主派及公民社會，就把握最後廿四小時，動員集會、罷市、罷工及罷課，力圖作最後的反抗。

港府：有時間急迫性

香港立法會主席梁君彥11日下午會見媒體時，宣布關於恢復《逃犯條例》修例二讀的詳細安排表示，由於香港保安局局長李家超早前表明法案有時間緊迫性，需要盡快處理，在考慮法案審議前，前所未有沒有經過法案委員會處理，故決定預留兩次會議共66小時處理法案，當中5小時為質詢時間，餘下61小時用作審議法案。

不過，這個前所未有說法，其實已是自打嘴巴，因為他在上月曾稱，法案不經法案委員會處理有先例可尋，惟當時已被香港傳媒指出並非事實。

至遲20日表決

對於只是預留61小時審議，他解釋是由於此次法案條文比較少，同時強調時間可以有彈性，並預先警告如議員提出大量規程問題，或議會秩序未能受控制，他會因應情況再減少審議時間。

如按照他公布的會議時間，「送中惡法」最遲在下周四（20日）即會表決，由於建制派及親北京議員在北京操控下，已全面表態支持法案，法案幾乎可以肯定必會通過，亦意味在本月底起，當完成整個修法程序後，任何香港人及身處香港的人士，只要北京政府提出要求，即有機會被強制移交大陸。

雖然修改看來已成定局，但香港民望派及公民社會仍然沒有放棄，正試圖作最後的反抗。已經先後發起了三場反對修法遊行的香港民間人權陣線，11日下午聯同民主派議員召開記者會，呼籲香港民眾在12日起包圍立法會，並冀望可以一直在現場留守至下周四即預期表決日。

民間大團結

此外，香港不同民間力量亦史無前例地團結一致，多家商戶已公開表示，將在12日暫停營業，以聲援反對力量，並讓員工可以休假到立法會現場加入集會；截至11日黃昏，全香港共有逾300家商戶響應罷市號召。另外，空服員業界、社會工作者、教育界等，亦同樣有不同的罷工安排，亦有最少逾70所中學學生將發動罷課，全香港最大的教師工會、香港教育專業人員協會，則宣布15日辦集思會，以籌備全香港教師罷課。

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