港人怒了！ 「送中」可能過關 發動612罷工罷課罷市

2019-06-11 13:44 世界日報 香港報導



港人612罷工罷課罷市 百萬人反送中 美聯社 分享 facebook

香港9日舉行反對修改《逃犯條例》的百萬人大遊行，並一度爆發警民衝突，導致19人被捕後，香港特首林鄭月娥10日依然揚言繼續推動修例，將在6月12日立法會二讀條例草案；此舉引發多個團體和個人發動罷工、罷課和罷市行動。

林鄭月娥10日上午聯同律政司長鄭若驊及保安局長李家超會見記者時表示，將繼續推動修訂逃犯條例，會努力收窄分歧；立法會主席梁君彥則說，12日上午將在香港立法會大會進行二讀，各議員已確定將會提出153項修訂。

林鄭月娥續修逃犯條例／港立法會親北京議員逾半 修逃犯條例料輕鬆通過 美聯社 分享 facebook

占立法會大多數議席的親北京派議員已經明言，會投票支持修例，草案很可能通過。

林鄭月娥說，會在四方面加強回應社會對修訂逃犯條例的憂慮，包括在審議期間或條例通過後持續解釋；保安局會在條例草案恢復二讀時，以政策聲明的形式，令早前提出的六項保障人權措施，有法律約束力；定期彙報條例執行情況，以及盡快與更多管轄區簽訂長期移交逃犯安排協議。

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北京也表達支持港府的立場，中國外交部發言人耿爽表示，支持香港特區政府推行「兩個條例」(逃犯及刑事事宜相互法律協助條例)修訂工作，反對任何外部勢力干涉香港立法事務的錯誤言行。

發動大遊行的香港民陣對林鄭月娥的回應感到憤怒，認為是向市民挑起「極限挑戰」；民陣召集人岑子杰說，周三立法會恢復二讀逃犯條例修訂草案當天，會在立法會示威區或附近一帶發起集會，只要「有相關會議，就有行動」。

24名香港民主派立法會議員發表連署聲明，批評林鄭月娥漠視民意，是觸發激烈抗爭、巨大民憤和社會不穩的罪魁禍首；民主派要求香港政府撤回條例，否則林鄭月娥應該下台。

香港多個民間團體及網民，聲言發動罷課、罷工和罷市；目前已有多個香港社會福利及宗教團體參與連署，在周三罷工；包括明愛員工會、循道衛理觀塘社會服務處員工協會、香港小童群益會職工會、生命工場等，已有150家商業、醫療機構，宣布參加周三罷市行動。

香港立法會目前有69名議員，只要其中逾半議員贊成，議案就會通過。親北京的議員梁君彥為立法會主席；立法會目前有24名議員不屬於親北京陣營，加上一名獨立議員，全部都已表態反對修例；而親北京陣營中，大部分政黨先後都表態支持修例。外界關注屬商界的自由黨會否轉投反對或棄權票。