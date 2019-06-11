親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

7個港人1上街？ 中方喊話：80多萬人挺修法

2019-06-11 13:44世界日報 綜合10日電

七分之一港人上街反送中？ 中國外交部：有80多萬人聯署支持修法 媒體多了解別干涉...
七分之一港人上街反送中？ 中國外交部：有80多萬人聯署支持修法 媒體多了解別干涉 中國新聞社
分享

香港「反送中」遊行創下上百萬人上街的紀錄，但中國外交部發言人耿爽10日說，另有逾80萬市民連署挺修法，說明香港主流民意支持修法。他還要提問的媒體多了解香港，但千萬別去干涉。

中國外交部10日舉行例行記者會，有記者問，香港「反送中」大遊行有逾百萬人上街，占香港人口總數的七分之一，中國政府如何看待這樣的民意，會傾向認為是正當、合理、合情的訴求，還是認為他們給政府「添麻煩」？

耿爽表示，今年2月以來，香港特區政府就修訂逃犯條例工作廣泛聽取香港社會各界的意見，且兩次調整修訂草案，對有關建議做出積極的回應。

他指出，根據中方了解，目前有80多萬香港市民參加「護港安全撐修例大連署」活動，說明香港主流民意支持特區政府修例工作，「中央政府堅定支持香港特區政府推進逃犯條例修訂草案的工作。」

面對記者追問，80萬人連署與逾100萬人上街，後者人數明顯占優勢，若中央政府仍繼續支持修法，而讓香港落入外界所說的「一國一制」情況中，又該如何繼續對外宣稱「一國兩制」在香港是成功的？

耿爽對此表示，逾80萬名香港市民參加連署的數字還在繼續成長中。至於記者提到的100萬人大遊行，根據香港特區政府給的數字，不是100萬，而是「比100萬小得多的數字」。

「哪個數字大、哪個數字多、哪個更能代表民意，這都不很有說服力。」耿爽說，香港主權轉移後，「一國兩制、港人治港」方針得到貫徹落實，香港市民各項合法權益得到充分保障，香港市民自己都有切身體會，國際社會也有公論，「不知道『一國兩制』沒有很好得到貫徹落實的說法從何而來？」

面對其他詢問，耿爽不斷重複中方兩點立場，一是中央政府繼續堅定支持香港特區政府推行逃犯條例草案的修訂工作，二是中方堅決反對任何外部勢力干涉香港特區立法事務的「錯誤言行」。

香港逃犯條例

相關新聞

決戰反送中！包圍立法會、612香港大罷工？

2019-06-11 13:32

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:27

採訪手記／那夜凌晨 我們都是無路可退的前線記者

2019-06-11 09:23

香港衝突夜 記者被警逼得「無路可退」

2019-06-11 13:48

媒體4問「下台否」 林鄭：會繼續努力

2019-06-11 13:48

修法硬幹！香港恐失獨立關稅地位 美商會歐盟都反對

2019-06-11 13:47

港人怒了！ 「送中」可能過關 發動612罷工罷課罷市

2019-06-11 13:44

港人發動罷市罷工罷課 中學校長會促港府暫緩立法

2019-06-11 12:15

103萬人反送中 為何港府仍無動於衷？

2019-06-11 12:12

香港民團發動罷市罷工罷課 林鄭月娥：違法是有後果的

2019-06-11 12:02

民進黨團反送中：沒有一國兩制只有一國控制

2019-06-11 11:42

陸委會駁送中 蔡正元：大陸送回台灣殺人犯是宅急便？

2019-06-11 11:08

百萬港人反送中！9成台網友聲援 但有人支持詐騙犯送中

2019-06-11 10:10

韓反送中三不 林濁水酸：韓打鼓暈 大家聽捍衛到頭昏

2019-06-11 06:51

林鄭月娥強勢續修逃犯條例 港人612罷工罷課罷市

2019-06-11 00:58

泛民主派譴責港府 理大、總工會抗議升級

2019-06-11 00:40

港府硬修逃犯條例恐傷獨立關稅區 美歐齊反彈

2019-06-11 00:37

朱立倫：我們從未將一國兩制當選項

2019-06-11 00:33

「自由像空氣」蔡英文籲撐港保台

2019-06-11 00:23

香港「占中」最後被告 判關8個月

2019-06-11 00:19

挺港遊行 韓國瑜：盼港府與港民理性對話

2019-06-11 00:12

影／台灣青年挺香港 堅決抗議反送中

2019-06-10 19:36

「反送中」垃圾遍地 環團：為香港抗爭，為何又這樣對香港？

2019-06-10 18:29

不知道反送中？ 韓國瑜：要全部了解再完整說明

2019-06-10 18:08

學運世代出身 鄭文燦臉書發文「撐香港」

2019-06-10 17:48

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

影／港人百萬人反送中 林右昌：一國兩制沒有市場

2019-06-10 17:04

港人對槓習近平、港府背後有北京 這回強硬難妥協

2019-06-10 16:41

聲援反送中遊行 陳其邁：發大財的口號只是泡沫

2019-06-10 16:28

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

「反送中」遊行衝突港警清場 特首回應

2019-06-10 14:28

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

港遊行 韓提捍衛民主的「三個不容懷疑」

2019-06-10 13:51

外媒：香港已陷新的政治危機

2019-06-10 13:51

中方：香港遊行罕見之多 有外力因素 不會讓步

2019-06-10 13:50

泛民派：港府挑釁市民 持續拉倒修例

2019-06-10 13:45

籲關注「反送中」 蔡總統：台灣撐香港 我們守台灣

2019-06-10 13:35

影／香港百萬人反送中 凌晨爆衝突 百人被捕

2019-06-10 13:31

挺修例！82萬港人連署 工聯會赴美領館抗議

2019-06-10 13:11
看更多

熱門文章

美國警告：「送中」危及香港的貿易及經濟特殊待遇

2019-06-11 07:41

林鄭月娥強勢續修逃犯條例 港人612罷工罷課罷市

2019-06-11 00:58

不知道反送中？ 韓國瑜：要全部了解再完整說明

2019-06-10 18:08

廣西玩260米玻璃滑道 衝破護欄7死傷

2019-06-10 16:54

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

陸財經網「華爾街見聞」 再遭網信辦查禁

2019-06-10 23:04

網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

韓反送中三不 林濁水酸：韓打鼓暈 大家聽捍衛到頭昏

2019-06-11 06:51

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

「反送中」垃圾遍地 環團：為香港抗爭，為何又這樣對香港？

2019-06-10 18:29

一早醒來擋風玻璃被砸碎 竟是「豆腐」惹的禍

2019-06-11 12:35

人行暗示人民幣匯率「沒底線」 自信何來？

2019-06-10 21:27

陸委會駁送中 蔡正元：大陸送回台灣殺人犯是宅急便？

2019-06-11 11:08

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

大陸進口減8% 三年最慘

2019-06-10 23:24

雷軍證實 小米手環4擁有支付功能

2019-06-11 10:51

港人對槓習近平、港府背後有北京 這回強硬難妥協

2019-06-10 16:41

桂林強降雨造成5死1失聯 多個景區關停

2019-06-10 19:10

港府硬修逃犯條例恐傷獨立關稅區 美歐齊反彈

2019-06-11 00:37

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

水淹大陸東南4省 江西、廣西共11死

2019-06-11 00:21

百萬港人反送中！9成台網友聲援 但有人支持詐騙犯送中

2019-06-11 10:10

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

人行暗示取決市場供需 匯率彈性無紅線

2019-06-10 16:32

撒鹽植樹 南海戈壁變綠洲

2019-06-11 01:56

暴雨成災… 江西雨量破紀錄 廣西水漫橋

2019-06-10 16:58

採訪手記／那夜凌晨 我們都是無路可退的前線記者

2019-06-11 09:23

香港民團發動罷市罷工罷課 林鄭月娥：違法是有後果的

2019-06-11 12:02

「反送中」遊行衝突港警清場 特首回應

2019-06-10 14:28

影／港人百萬人反送中 林右昌：一國兩制沒有市場

2019-06-10 17:04

聲援反送中遊行 陳其邁：發大財的口號只是泡沫

2019-06-10 16:28

外媒：香港已陷新的政治危機

2019-06-10 13:51

泛民主派譴責港府 理大、總工會抗議升級

2019-06-11 00:40

影／台灣青年挺香港 堅決抗議反送中

2019-06-10 19:36

TPK分拆集團旗下宸展光電 將於深交所上市

2019-06-11 09:20

中方：香港遊行罕見之多 有外力因素 不會讓步

2019-06-10 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top