7個港人1上街？ 中方喊話：80多萬人挺修法

2019-06-11 13:44 世界日報 綜合10日電



七分之一港人上街反送中？ 中國外交部：有80多萬人聯署支持修法 媒體多了解別干涉 中國新聞社 分享 facebook

香港「反送中」遊行創下上百萬人上街的紀錄，但中國外交部發言人耿爽10日說，另有逾80萬市民連署挺修法，說明香港主流民意支持修法。他還要提問的媒體多了解香港，但千萬別去干涉。

中國外交部10日舉行例行記者會，有記者問，香港「反送中」大遊行有逾百萬人上街，占香港人口總數的七分之一，中國政府如何看待這樣的民意，會傾向認為是正當、合理、合情的訴求，還是認為他們給政府「添麻煩」？

耿爽表示，今年2月以來，香港特區政府就修訂逃犯條例工作廣泛聽取香港社會各界的意見，且兩次調整修訂草案，對有關建議做出積極的回應。

他指出，根據中方了解，目前有80多萬香港市民參加「護港安全撐修例大連署」活動，說明香港主流民意支持特區政府修例工作，「中央政府堅定支持香港特區政府推進逃犯條例修訂草案的工作。」

面對記者追問，80萬人連署與逾100萬人上街，後者人數明顯占優勢，若中央政府仍繼續支持修法，而讓香港落入外界所說的「一國一制」情況中，又該如何繼續對外宣稱「一國兩制」在香港是成功的？

耿爽對此表示，逾80萬名香港市民參加連署的數字還在繼續成長中。至於記者提到的100萬人大遊行，根據香港特區政府給的數字，不是100萬，而是「比100萬小得多的數字」。

「哪個數字大、哪個數字多、哪個更能代表民意，這都不很有說服力。」耿爽說，香港主權轉移後，「一國兩制、港人治港」方針得到貫徹落實，香港市民各項合法權益得到充分保障，香港市民自己都有切身體會，國際社會也有公論，「不知道『一國兩制』沒有很好得到貫徹落實的說法從何而來？」

面對其他詢問，耿爽不斷重複中方兩點立場，一是中央政府繼續堅定支持香港特區政府推行逃犯條例草案的修訂工作，二是中方堅決反對任何外部勢力干涉香港特區立法事務的「錯誤言行」。