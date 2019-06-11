修法硬幹！香港恐失獨立關稅地位 美商會歐盟都反對

2019-06-11 13:47 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春



香港政府修改逃犯條例，引起香港民眾發動九七回歸以來的最大規模遊行。 美聯社 分享 facebook

香港政府修改逃犯條例，引起香港民眾發動九七回歸以來的最大規模遊行，但香港政府堅持12日在立法會就修例恢復二讀和三讀辯論，有消息說至遲6月27日要表決通過，這一修例行動，也引來國際反彈。

到目前為止，不僅與香港有特殊關係的美國商會率先反對，歐盟、英國、加拿大等國有所反彈，美國更稱擔心修例後美國海軍到香港靠泊被「送中」。

這次修例的反彈，源自香港目前只與20個國家地區簽訂長期移交協議，其他地方如提出移交疑犯請求，須逐個個案經香港立法會審批；在香港回歸前夕的香港法律本地化進程中，提出沿用回歸前的安排，不處理中國大陸、台灣同澳門的請求 。

但此次港府修例，全球所有司法管轄區都可以向香港提出移交，包括了中國大陸、台灣和澳門。

是以，若依港府建議的修訂版本，如果某國家或地區和香港沒有長期引渡協議，可由其中央政府對香港提出要求，啟動「特別移交安排」；外國和其他地區由之出現擔心，只要人在香港，而中國大陸指稱犯罪要求移交，就有可能被送往中國。

而今次修例的另一敏感點，是剔除立法會的個案審批，而由特首決定；只要涉嫌在移交地犯下指定的37項罪行、且最高刑期是七年或以上的刑事罪行，香港特首會授權法院判斷，個案是否夠表面證據，之後會發出拘捕令，特首再考慮疑犯移交後的權利，最後發出移交令。

也就是說，修例修訂後，特首有最大的裁量權。在修例攻防戰之後，最後提交的草案也要定明不移交涉及政治案件的疑犯，針對中國大陸的狀況，還要求須由中央機關提出請求。

雖然香港政府因應商界的憂慮刪除部分移交表單中的罪行，但香港法律界和社會上，仍擔心中國大陸會以其他罪名要求移交政治犯，這也是香港人激烈「反送中」的一個原因。

今次修例，最敏感的是港美關係。有學者指出，在中美關係惡化的大格局下，香港應極為小心地處理與外部世界的關係，關於香港獨立關稅區的討論，在英語世界已廣為知曉，香港的中立地位已受到挑戰，一旦走到臨界點，香港就會失去獨立關稅區的地位。