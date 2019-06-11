香港佔中最後宣判 陳淑莊判監8個月 緩刑2年

2019-06-11 13:53 世界日報 香港11日電



香港「占中」最後1被告 判關8個月 香港中國通訊社 分享 facebook

香港「佔中案」唯一尚未被判刑的公民黨立法會議員陳淑莊，10日在西九龍裁判法院被判監8個月，但緩刑2年。據悉，她毋須入獄，可自行選擇醫療服務，但刑期同時意味她未來五年不能參選立法會。

綜合香港媒體報導，陳淑莊早前被裁定一項「煽惑他人作出公眾妨擾」及一項「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪名成立，但她以腦部或需做手術為由申請將自己的判刑押後，法官批准延至6月10日判刑。

陳淑莊上月已完成手術出院，10日當天，陳淑莊的代表律師以健康理由向法官求情，要求緩刑。

據報導，法官上午聽取完辯方律師講述陳淑莊的身體情況後，判決她入獄8個月，緩刑2年。法官說，考慮到陳淑莊手術後的身體狀況，以及她需要接受放射治療，決定判處緩刑。

「佔中」案九名被告包括「佔中三子」的發起人香港大學法律系副教授戴耀廷、中文大學社會學系前副教授陳健民和牧師朱耀明。其餘六人是立法會議員邵家臻和陳淑莊、前學運領袖張秀賢和鍾耀華、社會民主連線副主席黃浩銘及民主黨前主席李永達。

香港「佔中」案其餘八名被告早前已判刑，其中「佔中三子」戴耀廷、陳健民和朱耀明被判監16個月，四名參與行動者邵家臻、鍾耀華、黃浩銘、李永達被判監8個月，另一名被告張秀賢被判200個小時社會服務令，其中，四人需即時入獄。

至此，香港「佔中」案的九名涉案被告全部獲刑。