唐英年挺修例 環時批美干涉

2019-06-11 13:52 世界日報 香港11日電



行會人大政協撐修例 唐英年：遊行港人好有良知 香港中國通訊社 分享 facebook

香港友好協進會及港區省級政協聯誼會昨日開記者會，支持政府修訂《逃犯條例》，友好協進會會長唐英年表示，政府有責任完善法例，認為口號式「撤回」修例並非有建設性做法。內地官媒環球時報社論，也指港府修例不應半途而廢，又批西方勢力干涉香港事務。

明報報導，前政務司司長唐英年表示，不必糾結於遊行人數，他指人數多是因為對修例關注的人多，不過港府經過剔除九項商業罪行、加入六項人權保障，加上林鄭今天亦已公布四項新措拖，認為修例已是相當妥善。

他又以西班牙早前把70多名逃犯移交中國的例子，指香港不可成為逃犯的避風港，在海外殺人是很嚴重的行為，若殺人後仍可坐飛機回港，作為法治城市會被人恥笑。

環球時報社論批評，有美國議員以檢討是否繼續給予香港貿易及經濟特殊待遇作威脅，顯然與中美貿易戰有關，令人懷疑美國將香港作為中美博弈籌碼，甚至以損毀香港繁榮穩定，來遏制中國發展。

建制議員：3錯估 影響選情

香港新聞組╱香港11日電

自由黨榮譽主席田北俊警告，港府漠視百萬人上街訴求強推修例，將拖累年底區議會選舉及明年立法會選舉選情，政府管治威信亦可能受創。

香港信報報導，明年將舉行立法會選舉，建制派的「鐵票」來自功能組別商界的票，由於不少商界人士反對修例，加上功能組別採取不記名投票，商界的議席或因此不保。

至於地區直選方面，他表示中聯辦或能保住民建聯、工聯會的議席，而經民聯、新民黨和幾名報稱獨立的議員，可能會不夠票。他強調，若建制派議員明年不能贏得過半議席，民主派議員可在毋須拉布下，投票否決財政預算案等重要議案，屆時政府將更難以執政。

另據媒體報導，有建制派議員表示，今次是港府激發大批巿民參加「反惡法」大遊行，綜合港府有三大致命傷，第一是錯估局勢，以為修例議題「炒不起；第二是政府嚴重錯估民意，以為用陳同佳案為理由順理成章，沒料到激起港人對內地司法制度的不信任；第三是錯估工商界，事前未向工商界做好功課，結果部分工商界一開始就公開反對。