媒體4問「下台否」 林鄭：會繼續努力

2019-06-11 13:48 世界日報 香港11日電



被問會否兌諾下台 特首：繼續努力 美聯社 分享 facebook

面對百萬遊行市民要求撤回修例，特首林鄭月娥昨早在律政司長鄭若驊、保安局長李家超陪同下主動見媒體，她四度被追問是否考慮下台，均沒正面回應，僅說「會繼續努力」。記者會全程由林鄭與記者答問，鄭若驊及李家超未發一言。

明報報導，林鄭競選時曾經承諾，當主流民意令她無法擔任特首工作時會辭職，昨被媒體頻頻追問是否要因此辭職下台，她僅表示自己對於市民的承諾是建設香港成為一個有法治、享文明、和諧、包容的社會，「我會繼續盡我的努力，大家可以看到」。

媒體再追問，林鄭上述說法是否表示沒有一個官員需要下台，她說：「你有關班子的問題，拉得遠了點。」

林鄭見傳媒，不少國際媒體亦派員採訪，記者爭相大聲發問，23分鐘的問答環節，她喝水7次，有時神色略為緊張。

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報導指出，前日遊行人數眾多，林鄭稱當日並無與中聯辦、政府內部及建制派召開緊急會議，相信中央機關毋須與她討論，亦可看到遊行情。

林鄭表示，修訂《逃犯條例》並非由中央提出，也未接過任何來自中央的指令或要求去推動修例，修例也不只與內地有關。她明白港人對內地與香港不同的司法制度有憂慮，有如實向中央反映，中央亦明白修例的難度和爭議，「中央政府支持、尊重香港，特別是我本人的意見」，所以中央同意所有相關補充措施，重申這些措施在未得中央同意下，她不能提出。