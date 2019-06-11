香港衝突夜 記者被警逼得「無路可退」

2019-06-11 13:48 世界日報 香港11日電



留守衝突 19示威者被捕358摘名 八成被記身分者16至25歲 警：日後或檢控 法新社 分享 facebook

香港反送中遊行後一度爆發警民衝突，在警方的清場行動中，許多新聞記者被手持盾牌、揮動警棍的員警不斷逼著往前走，香港01前線記者無奈說：「不是我們不退啊，我們身後是一批不斷推進的員警，是他們逼得我們無路可退啊。」

明報報導，大批示威者在行結束後留守立法會，昨凌晨釀成警民衝突，警方拘捕19人，358人被記錄身分，逾八成介於16至25歲。民陣召集人岑子杰對該批示威者深感同情，嘆年輕人對政府無力感很大，「不如想想為何我們的政府會如此殘忍？」

香港01報導，衝突期間，警方多次施放胡椒噴霧，手持盾牌和警棍的防暴警察及速龍小隊增援，朝東西兩方向驅散示威者。香港01多名前線記者與其他新聞工作者一樣，在警方的清場行動中，找不到所謂「提供幫助的40名傳媒聯絡隊員」，聽到最多的是防暴警察及「速龍」小隊無故、粗暴地呼喝：「走啦」、「阻住警察做什麼」，甚至手持盾牌、揮動警棍不斷向記者逼近。要退嗎？記者身後，卻是另一批不斷推進的警員。

據報導，示威者最後被驅趕至舊灣仔警署外，警察命令他們蹲下除口罩，約凌晨4時起開始搜身，如非被通緝及無違禁品便放行，約6時完成。另一批示威者被驅趕往中環方向，最終在IFC附近散去。

事件中有八名警員受傷，警務處長盧偉聰嚴厲譴責暴力行為，強調追究到底。