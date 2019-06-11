港罷市罷工若遭漠視 「恐更激進」

2019-06-11 13:49 世界日報 香港11日電



社工總會發動罷工 百小店罷市 學者憂政府視若無睹 市民更激進 法新社 分享 facebook

破紀錄的遊行人數沒動搖港府修訂《逃犯條例》計畫，有人昨發起罷市、罷工、罷課，社會工作者總工會呼籲從事非緊急服務的社工，明日集體請假到立法會外，配合民陣行動；藝文界、環保團體及逾百個小商戶表態罷工、罷市；還有人發起明日到政府總部「一人野餐」等。有學者憂心，政府若繼續視若無睹，市民將採更激進方式抗爭。

綜合媒體報導，香港多個社福及宗教團體呼籲明日罷工，今日會就此開記者會。社工復興運動成員曾醒祥稱，「社福界帶頭罷工是應有之義」，主要呼籲非緊急服務的社工參與，院舍、送飯等需維持人手確保服務。

社工總會發動罷工 百小店罷市 學者憂政府視若無睹 市民更激進 路透社 分享 facebook

職工盟亦呼籲明日停工，冀更多雇主、企業老闆響應，總幹事蒙兆達建議打工仔「用自己方法」停工一天，如請假或調動休息日。他說政府冷漠回應，已激起民憤。藝術家工會及10個環保團體昨亦響應罷工、罷市。

還有店家宣布明天停業，以表達對修例不滿，包括毛記電視、雜誌《100毛》、客貨車App「CALL4VAN」和前港姐譚小環經營的小吃店「渣哥」。室內設計公司「MapOut」負責人直言，他們是中小企業，害怕因為政治而被外界騷擾，但「如果香港都沒了，就什麼都沒了」，所以決定發聲。中醫診所「懸壺善學堂」也宣布《逃犯條例》二讀前，由每位醫師及同事自由決定是否罷工。

據報導，不少商戶在社交媒體宣布明日休業，有人籌組「12/6罷工店鋪一覽表」，羅列明日罷市商戶名單，至昨晚10時半，有177個商戶在該名單上表態罷市，包括餐飲、零售、中醫診所、時鐘酒店及成人用品店等。

除了罷工罷課，還有人在臉書發起「一人政總野餐」行動，至昨晚6時30分已有近5000人表示「會參與」。

報導指出，中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，這次103萬人上街「人氣」比以往幾次社會運動更強，六四及雨傘運動時，香港也曾出現罷工、罷市，但規模有限，且自回歸以來都未見過能持續一段長時間的罷工、罷市。

對於這次行動效果，蔡子強認為現在言之尚早，但他擔心若港府再漠視民意，不正面回應，市民恐改用更激進的示威模式，屆時支持、反對修例者將走向兩極。