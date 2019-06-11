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「自由像空氣」蔡英文籲撐港保台

2019-06-11 00:23聯合報 記者丘采薇李京昇邱瓊玉／連線報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
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香港前天發起反修訂「逃犯條例」大遊行，蔡英文總統昨天表示，「台灣撐香港，我們守台灣」；她呼籲台灣人民繼續關注香港的發展，一起來撐香港，也一起來保衛台灣。總統府秘書長陳菊也表示，請香港的朋友們不要放棄，繼續堅持下去。

行政院前院長賴清德昨天在雲林談及香港「反送中」遊行，左右開弓批評台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜不敢責難中國，更嗆聲「今天投韓、等於明天投降！」

蔡總統透過臉書貼文指出，重要的國際媒體都在報導香港的「反送中」大遊行。全世界關注自由、民主與人權的人，也都非常關注這個大遊行，也都很支持香港人的主張，台灣也不例外，同樣支持香港人追求自由、民主與人權，「自由就像空氣一樣，只會在窒息時，才會察覺它的存在。」

蔡總統再次強調，「一國兩制對台灣來說，是絕對不能接受的」，一旦接受一國兩制，台灣就會失去捍衛自由、民主與人權的權利，也會失去選擇自己未來的權利。她呼籲台灣人民繼續關注香港的發展，一起來撐香港，也一起來保衛台灣。

賴清德強調，民進黨內現在只有他才能戰勝國民黨的總統候選人，柯文哲市長也無法守護台灣，以他治理國家的能力，遠比韓國瑜、柯文哲來得更好，盼望大家站出來支持他選總統一起守護台灣。

賴清德說，他強力譴責中國利用修改「逃犯條例」控制香港，中國箝制香港言論自由、也要剝奪香港集會遊行自由，要求中國立刻停止此暴行，並希望全台人民勇敢站出來聲援香港。

民進黨發言人李明俐表示，「送中條例」一旦通過，台灣人不可能置身事外，人人都有可能成為下一個「李明哲」。凡是被中共認定為重大犯罪者，只要過境或進入香港，都面臨被香港當局遣送至中國的威脅中。這是對人權與人身安全的最大迫害。

台北市長柯文哲說，一國兩制如果是香港模式，你只要在台上講，台灣人就跑光光了，這在台灣沒有市場，中國大陸在處理香港問題時要自己想一下，台灣人都在看香港到底會怎麼樣。

至於是否同意鴻海集團董事長郭台銘認為「一國兩制是失敗的」？柯文哲表示，不要去講成功、失敗，看上街頭的人數就知道了；政策三原則，民意、專業、價值，不需要和民意對著幹。

香港一國兩制蔡英文賴清德逃犯條例

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