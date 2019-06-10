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「反送中」垃圾遍地 環團：為香港抗爭，為何又這樣對香港？

2019-06-10 18:29香港01 記者呂諾君／報導

環保團體「香港垃圾跑」昨日在沿途拍到大量垃圾被棄在地上。 圖擷自「HK Plog...
環保團體「香港垃圾跑」昨日在沿途拍到大量垃圾被棄在地上。 圖擷自「HK Ploggers 香港垃圾跑」臉書
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昨日（9日）民陣發起反逃犯條例修訂遊行，大會宣布有103萬市民參加，市民走到街上，希望為香港的未來發聲。「雖然遊行人數很多」，但大家遺下的垃圾也不少。環保團體「香港垃圾跑」昨日在沿途拍到大量垃圾被棄在地上，負責人James Marlow希望藉着相片和帖文，呼籲大家要「protest and protect」，進行遊行的同時，也要保護香港環境。

去年成立的「HK Ploggers 香港垃圾跑」，平日會在各區舉行邊跑邊執垃圾的運動。居港多年的負責人James昨日也有參與遊行，他沿途發現很多垃圾桶都被塞滿，旁邊亦堆滿大量垃圾，因此在專頁發帖，希望與大家一同討論環境保護的問題。他表示，帖文不是要以政治立場來進行批判，只不過從昨天的情況可見，一直以來香港的廢物棄罝都十分嚴重，「昨天到場的人，可能都會買樽裝水，覺得一個膠樽的問題不是很大。但到了傍晚，年老的清潔工人卻要超時工作，處理一個個堆積如山的塑膠樽。」

「這些膠樽很容易可被回收，但就全都去了堆填區。」James指，平日大多數人都習慣「用完即棄」，而遊行後垃圾桶被塞滿，市民就將垃圾放在旁邊地上，令垃圾遍地，苦了清潔工人。他認為，「回收」、「重用」、「減廢」這三個概念需進一步推廣，要打破「環保等於不方便」的誤解，以大型活動為例，可以增加街上回收站的數目，以及設置更多斟水站，「我們都很愛香港，為香港抗爭，為何又這樣對香港？」他希望，大家日後都能更注重環境問題，在不同方面都要一起保護香港。

環保團體「香港垃圾跑」昨日在沿途拍到大量垃圾被棄在地上。 圖擷自「HK Plog...
環保團體「香港垃圾跑」昨日在沿途拍到大量垃圾被棄在地上。 圖擷自「HK Ploggers 香港垃圾跑」臉書
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文章授權轉載自《香港01》

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