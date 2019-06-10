港人對槓習近平、港府背後有北京 這回強硬難妥協

2019-06-10 16:41 世界日報 香港新聞組╱綜合9日電



香港泛民主派9日發起「反送中」遊行，大有與港府和北京攤牌之意。分析人士指出，這次遊行規模龐大，其訴求是直接對槓北京當局及最高領導人習近平，必定對港府造成壓力，但預計港府並不一定因此撤回逃犯條例草案。

2003年初，港府提出就基本法第23條進行立法，以制定法律來維護中國國家主權及防止煽動國家分裂等，但泛民強烈反對，其後以民間人權陣線名義於同年7月1日發起遊行，當時號稱有50萬人參加。

遊行之後，時任行政長官(特首)董建華宣布暫停立法，時任保安局局長葉劉淑儀為此辭官，而董建華也在兩年後提前下台。

此次泛民發起的「6.9反送中」遊行，背景也與修法有關，遊行規模與16年前的「七一」遊行也完全相似，卻有著不同時空背景，不一定會出現當年的情況。

首先，此次港府修法早獲中共中央政治局常委、國務院副總理韓正公開表態支持，證明這是北京中央高層的立場，特首林鄭月娥所處境地，絕非像當年的董建華。也可能是這個原因，林鄭月娥至今仍堅持修法。

其次，在「占中」運動之後，北京已改變對港政策，變得強硬，在一些底線問題上絕不讓步。2017年7月1日，習近平訪港期間就曾表態說，「在具體實踐中，必須牢固樹立『一國』意識，堅守『一國』原則，正確處理特別行政區和中央的關係……」

習近平此番談話，被視為北京中央對港政策採取強硬路線的開始。其後，港府在處理泛民一些問題時，比如議員宣誓爭議上就採取強硬立場，不妥協。

去年底，習近平在中南海會見到北京述職的林鄭月娥時，讚揚林鄭月娥和特區政府一年來的工作體現了「志不求易、事不避難」的精神，取得了良好成績。

相對之下，習近平對林鄭月娥的態度，顯然有別於當年國家主席胡錦濤對董建華的不信任態度。

因此儘管9日香港出現類似「七一」的大規模遊行，是泛民向港府和北京另一次攤牌行動，但能否令局勢重現當年的情況，仍有待事態觀察。