中方：香港遊行罕見之多 有外力因素 不會讓步

2019-06-10 13:50 聯合晚報 記者羅印冲／綜合報導



香港民間人權陣線發起反對修訂逃犯條例示威大遊行，民陣稱港人已締造歷史，有103萬人參與。 路透 分享 facebook 昨天百萬香港人上街反對逃犯條例修訂（反送中遊行），引起各界關注，現任大陸全國政協香港區委員、全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，遊行人數達到罕見之多，是有外力因素，其效果只會讓北京更加警惕、不會讓步。

香港媒體引述劉兆佳分析，無論遊行人數多少，中央和特區政府都應不會讓步，因事件涉及的國家安全問題，比修例本身更重要。

劉兆佳稱，事件涉及外部勢力的強力介入，在如今中美角力的格局下，香港出現如此大型的遊行示威，只會讓中央（北京）更警惕，防止香港局勢成為西方勢力危害中國國家安全的切入點。他認為，如非外國介入，商會、領事等發聲，令港人擔憂，這次遊行不會有如此多人上街。而修例前得到中央領導人支持，已上升到國家安全、國家榮譽層次，中央不會讓步。

被問及特首林鄭月娥和特區政府的管治是否會因遊行受到動搖時，劉兆佳表示不認同這種說法，但他也說，遊行人數之多，反映特區政府處理修例時有值得檢討之處，包括一開始就應該開宗明義說明修例有維護國家安全的作用。他認為，港府起初不應局限於強調「陳同佳案」是修例的動機，「如此狹隘的理由，很難說服別人」。特區政府應在推出修例前，就尋求建制派、商界形成「鐵三角」合作推動修例。

香港01報導並指，有港府消息人士指出，政府會尊重上街人士意見，但不會撤回修例，也不會讓步，因「可作出的讓步，已經作出」，現在方案中涵蓋的罪行，不能再豁免。

此外，也有政府中人及建制派認為，這次遊行人數雖是2014年雨傘運動後的新高，但最多只有20多萬人，當中不少人是青年人及中產。還有建制派人士表示，這次事件已提升至國際層次，是中美貿易戰下的一隻棋子，在中央主理下，也不是林鄭月娥可作主。