烈日下白衫軍 一群年輕的臉

2019-06-09 23:55 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港民陣發動「反送中」大遊行，示威者有人持當年象徵佔領中環的黃色遮陽傘。（路透） 分享 facebook

卅年過去，又是六月，香港又來一場引動全球的大遊行。香港的遊行，不僅題目尖銳，其遊行也素有香港特色。

香港人以遊行來明志表態，應當始於卅年前的六四事件後，百萬港人大遊行，那次是傾盆大雨下的激情，今次是烈日高溫下靜默的悲憤，大多數時間遊行隊伍是默默行進。

這次遊行有三個不同，首先是顏色。這回香港街頭數十萬之眾的「白衫軍」，代表光明。從午間開始，從九龍到港島，從地鐵車廂到地面道路，甚至遊行前後的茶餐廳中，全是白衫人。過去遊行大多數是雜色，法律界永遠是黑色，占領中環運動講究的是黃絲帶和黃傘，服裝沒有齊色。

第二個不同，是年齡。二○○三年的大遊行（反基本法廿三條），曾有一家老小去遊行，是因那場遊行被認為是香港沉默的中產階級首度走上街頭，也就是中年人為主體。

這次遊行，舉目望去，都是年輕人，還有很多是中學生模樣。這是因為香港大多數學校師生都站出來反對港府修法。據統計，至六月五日午間，至少三百八十八間香港和海外大專、中小學的師生和校友發起連署，遠超二○一二年逾兩百五十間大中小學學生和校友發起的反對國民教育科連署。香港本地中學至少有三百四十四間發起反修例連署，佔全港中學約七成。

第三個不同，是遊行組織的數位化，這次遊行，多個平台開發即時平台，特別針對年輕人多，遊行菜鳥﹙香港叫初哥）多，有社交平台上詳細的指引，有的叫懶人包，遊行路線如何，哪裡可以補充水，一目了然。通訊工具也組織得當，有人中暑昏倒，醫療救護即時就到。