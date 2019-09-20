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高市警攻堅 直播之亂逮到8嫌

2019-09-20 00:47聯合報 記者邱奕能賴郁薇陳宏睿／連線報導

高雄市因直播主糾紛，一家寵物店接連遭人砸店、開槍，警方昨晚隨即逮捕涉案八人。 記...
高雄市因直播主糾紛，一家寵物店接連遭人砸店、開槍，警方昨晚隨即逮捕涉案八人。 記者劉學聖／攝影
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直播網紅連千毅疑因糾紛引發砸車、砸店、街頭鬥毆、槍擊事件，讓中央直接派員南下坐鎮、檢討高雄治安，高雄市警局隨後公布轄區派出所所長改調警務員，警方專案小組昨晚隨即攻堅逮捕在逃的潘嫌和七名男子。

過去三、四天來，連千毅在鼓山區的直播倉庫、左營區的公司，與在前鎮區二聖一路上某間以直播宣導公益認養聞名的寵物店，分別因「直播糾紛」、「買賣衝突」發生事故。

據了解，連千毅前晚曾透過大哥級人物與寵物店老闆握手和解，但昨天凌晨連千毅在鼓山的倉庫還是被十多輛汽車包圍叫囂，甚至有轎車衝撞倉庫鐵門；此外，寵物店也被連開五槍，大門玻璃碎裂。高市警為壓制街頭暴力派出左營、鼓山、前鎮三警分局員警深夜守候站崗，仍無法阻止接連發生的叫囂、開槍事件，引起中央不滿。

在中央指派刑事局長黃明昭南下高雄市警局主持專案會議後，黃說，經過刑事局清查，因涉及外縣市幫派分子，將全力掃蕩所屬幫派，把滋事分子繩之以法。

由於槍擊案發生在前鎮警分局轄區，韓昨天已對前鎮警分局長提出最嚴厲的警告，再發生類似暴力犯罪事情，一定撤換分局長，如果再不行，高市警察局長就要負責。

高雄市警察局隨後發布最新人事令，被開槍的寵物店轄區、前鎮警分局一心所吳姓所長遭調職為林園分局警務員，由前鎮街派出所長李邦豪調任一心所所長。

韓國瑜2020選舉直播警察槍擊幫派網紅

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