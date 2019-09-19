拚治安？還是在卡韓？ 刑事局長坐鎮高雄

高雄市連續發生重大治安案件，市長韓國瑜（右）昨天重話警告，再發生類似案件，一定要撤換分局長，再不行，警察局長李永癸（左）就要負責。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

警署長不滿高市警表現

高雄市接連發生砸店、街頭聚眾鬥毆、開槍事件，警政署長陳家欽昨天對高雄市警方表現強烈不滿，指派刑事局長黃明昭率隊南下坐鎮；內政部長徐國勇今天也要赴高，昨先派次長陳宗彥南下，並稱高雄治安明顯應整頓。

韓：民眾眼睛是雪亮的

高雄市長韓國瑜表示，他準備訪美，外交部就發布直轄市長訪外要注意的事項，如果是私人的，外交部一概不予禮遇，不予接待；之前是外交部，昨天是內政部，被問及中央作為是否在卡韓？韓說：「全國的民眾眼睛是雪亮的」。

徐國勇今天也要南下高雄

徐國勇說，韓國瑜現在是國民黨提名的總統參選人，高雄治安是重中之重，連續這麼多天發生案件，他昨天向警政署長提起，署長立即指示刑事局長下去處理，今天他也會南下高雄。他提醒韓國瑜，「不能安居，人民無法樂業」。

刑事局長黃明昭昨南下高雄坐鎮指揮專案小組。 記者邱奕能／攝影 分享 facebook

韓國瑜反擊說，新市府團隊上任八個月來，非常重視民眾的需要就是「安居樂業」，他要求警察局治安工作一定要加強，三大重點工作包括把毒品趕出校園跟社區、街頭暴力及酒駕，高市府這幾個月來抓得非常的緊，市府態度是「零容忍」，請高雄市民要相信市府團隊維護治安的決心，絕不會打折扣。

昨天在徐國勇一聲令下，黃明昭受命南下召開專案會議；陳家欽並以罕見口吻斥責高雄市警方，要求高雄市警局主管痛加檢討、拿出強勢作為，令高雄市警察局長李永癸顏面無光。

陳宗彥在聽取李永癸與黃明昭簡報後表示，高雄治安在這幾個月確有暴力狀況出現，也明顯顯示出高雄治安需要做重點整頓。

刑事局資料指高雄治安良好

但根據刑事局八月底彙報給警政署的署務會報資料，高雄市今年一到八月在刑案發生與破獲數上，是全國治安表現良好的前三名縣市，僅次於新竹市、嘉義縣。高雄市新聞局長王淺秋表示，今年高雄市刑案較去年同期減少四百十八件，減少百分之二點零九；刑案破獲率較去年同期增加百分之二點零八，韓國瑜對治安高度關注。

王淺秋說，徐國勇身為全國治安首長，不必刻意針對高雄過度擔憂，甚至給高雄穿小鞋；昨天內政部南下高雄辦公，接下來會不會各部會輪流來高雄，響應韓國瑜所呼籲的「重視南台灣的精神」？

韓警告再發生暴力就換局長

韓國瑜昨天也對市警局長及分局長提出嚴厲警告，強調再發生類似的暴力犯罪事件就換人，高雄市警局昨傍晚隨即發布轄區派出所所長換人。晚間，高雄市警局就宣布逮獲開槍嫌犯。