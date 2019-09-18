韓國瑜保證不請長假？ 王淺秋回「你保證不離婚嗎？」惹議

2019-09-18 15:57 中央社 高雄18日電



高市新聞局長王淺秋，曾是電視台記者。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 民進黨高雄市議員今天指高雄市長韓國瑜將請長假拚選舉，拒絕質詢人形立牌。新聞局長王淺秋對此表示，現無具體規劃。被問到能保證市長不請假時，她說，「你保證不會離婚嗎？」

有關王淺秋回應記者提問能否保證市長一定不會請假的回答，民主進步黨籍高雄市議員邱俊憲隨即在臉書（facebook）貼文指王淺秋的回應，「真是有韓式風格」。

邱俊憲說，「會不會離婚是感情和生活的事情，到不到議會備詢是法定義務和責任的問題」，王淺秋「扯甚麼保不保證不離婚？」

民進黨籍高雄市議員康裕成等人上午在高雄市議會召開記者會指出，韓國瑜將自10月中起請長假3個月拚選舉，市議會將於月底起開議，議員「拒絕質詢人形立牌」，要求變更議程「先質詢再請假」。

王淺秋在高市府接受媒體聯訪時回應表示，可以感受到民進黨議員對韓國瑜深切的關心，以及非常未雨綢繆的擔心，市長請長假基本上是議員想像的情節，目前並沒有具體的規劃；一旦有具體的規劃，真的要請假，一定會向議員報告。

媒體追問，韓國瑜將於10月訪問美國是確定的嗎？她說，「沒有，這部分還在規劃當中」。

記者再問，能否保證市長一定不會請假嗎？王淺秋表示，「你可以保證不會離婚嗎？這沒有什麼可以保證的，就是說目前的確沒有規劃」，等到一旦有具體規劃的時候，一定會向議會報告。

對於議員要求韓國瑜若要請假就先進行總質詢的主張，王淺秋指出，基於對議會的尊重，如果有變更議程的需要，應向議會程序委員會提出，經委員會通過，市府就必須遵守。