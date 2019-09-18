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火線評論2020／政治流浪漢 韓國瑜的3道難題

2019-09-18 14:40聯合晚報 記者程平

郭台銘（左）因為沒有操盤手，找不到副手，沒有團隊，只好放棄獨立參選，同樣的難題也...
郭台銘（左）因為沒有操盤手，找不到副手，沒有團隊，只好放棄獨立參選，同樣的難題也出現在韓國瑜（右）身上，韓國瑜要如何再創選舉奇蹟，恐怕要先搞定這三道難題。 本報資料照片
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操盤手、副手、團隊3缺 郭棄選2020

如果說郭台銘是政治門外漢，曾經離開政壇17年的韓國瑜，亦曾是政治流浪漢。政治門外漢因為沒有操盤手，找不到副手，沒有團隊，只好放棄獨立參選，同樣的難題也出現在韓國瑜身上，韓國瑜要如何再創選舉奇蹟，恐怕要先搞定這三道難題。

馬英九擔任台北市長後，倚重金溥聰，讓他可以從容扮演主帥的角色。蔡英文從擔任民進黨主席到總統，早期有邱義仁獻策，現有陳菊幫忙顧家，林錫耀為選舉操盤，足以放心在第一線打仗。

但是，金溥聰的行事風格，也為馬英九在國民黨內部樹敵甚多，邱義仁涉及外交巴紐醜聞案的醜態畢露，陳菊經營高雄多年，卻在一夕之間崩盤，造成陳其邁敗選，慎選幕僚，對韓國瑜是重要的課題。

韓國瑜雖有政壇老將曾永權，擔任競選總幹事，也有出身基層的林國正，扛起競選執行長，但有經驗的曾永權非韓的心腹，是心腹的林國正，缺乏經驗，曾永權甚至還被立委開玩笑，現在是聽你的，還是林國正。

郭台銘在登記連署前，找不到合適的副手搭檔，是郭放棄登記的原因之一，同樣問題困擾韓國瑜。雖然韓朱配聲聲喚，但韓國瑜不積極，朱立倫似另有盤算，副手人選問題，迫在眉睫，時間步步逼近。

韓國瑜幕僚屢屢發言失慎，行程安排不當，引發外界誤解遲到，長期支持民進黨與獨派的外籍學者，被奉為上賓，安排韓國瑜會面，這種欠缺政治思考的安排，暴露不成熟的幕僚作業。韓國瑜陣營無力控制那些不知名熱情網友，不時為這些熱情支持者的過當發言影響，傷害其公眾形象，網路世界真真假假，也許是對手安排的暗樁搗亂，韓陣營不能不慎。

郭台銘退出選戰，韓國瑜沒有回頭路，未來的許多難關，需要一一用心克服。

韓國瑜2020選舉郭台銘國民黨

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