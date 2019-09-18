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綠高市議員：傳韓國瑜請長假拚選舉 市府指尚無規劃

2019-09-18 12:49中央社 高雄18日電

高雄市議會本月25日起將召開定期大會，市議會民進黨團要促議會提早進行市政總質詢。...
高雄市議會本月25日起將召開定期大會，市議會民進黨團要促議會提早進行市政總質詢。否則一旦市長韓國瑜請假，他們將拒絕質詢。右起：議員邱俊憲、康裕成、簡煥宗、何權峰、高閔琳。聯合報記者楊濡嘉／攝影
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民進黨高雄市議員康裕成等今指出，消息顯示市長韓國瑜將請長假拚選舉，議員表達「拒絕質詢人形立牌」，促變更議程「先質詢再請假」。市府新聞局長王淺秋說尚無具體請假規劃。

高雄市議員康裕成、邱俊憲、簡煥宗等人今天召開「拒絕質詢人形立牌」記者會，邱俊憲指出，很多消息顯示市長韓國瑜將自10月11日起，連請3個月的無薪假，全力拚選舉。

康裕成指出，當時新北市長朱立倫請長假選舉是已經第二任市長，反觀韓任期不到一年就要落跑；她說，韓國瑜上任後接連請假，已經用完有薪假，未來能請的假就是無薪假，還打算連議會總質詢也要缺席，她「拒絕面對韓國瑜人形立牌總質詢」。

簡煥宗指出，定期大會70天的議程，如果韓從10月11日起請假，整個會期不在議會天數就是63天，而其中出席議會的時間可能只有3天，含市議會開幕及兩天施政報告及質詢，他強調議員無法接受「不能質詢市長」的議程。

市議員高閔琳說，如果韓執意請假，她主張變更議程，讓議員先質詢再請假，也就是利用9月25日定期大會開幕後到10月11日前的時間密集接受議員質詢，至於總預算的審查等到大選結束後再進行。何權峰也批評韓國瑜逃避議員監督沒有正當性。

邱俊憲三問韓國瑜，10月 1日開始請無薪假是否是事實；請無薪假到底參不參與總質詢，促韓白紙黑字回應議會。

媒體詢問如果有其它黨團護航仍照原議程進行，邱俊憲表示，韓有違選民託負，將會用議事技巧表達。

「Wecare高雄」也在臉書貼文批評首例並指韓國瑜無薪假3個月，議員總質詢人形立牌，「韓國瑜與惡零距離」。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑接受電話採訪，對於民進黨主張一旦韓國瑜請長假去拚選舉要變更議程先總質詢一事，他說，日前程序委員會，民進黨代表未表達相關意見，反質疑是政治操作。

王淺秋說，可以感受到民進黨議員對韓國瑜深切關心，以及未雨綢繆的擔心，基本上是他們所想像的情節，目前並沒有具體的規劃，一旦有具體的規劃，真的有要請假，一定會向議會報告。

韓國瑜2020選舉

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