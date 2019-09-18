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女韓粉轉發陳菊貪污謠言 挨告後求饒：大人有大量

2019-09-18 09:25聯合新聞網 綜合報導

楊姓韓粉在臉書張貼陳菊貪污的謠言被控告加重誹謗，如今她在臉書上發文道歉。記者劉學...
楊姓韓粉在臉書張貼陳菊貪污的謠言被控告加重誹謗，如今她在臉書上發文道歉。記者劉學聖／攝影
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今年七月在高雄煎餅店引發爭議的楊姓韓粉，因為曾在臉書轉貼網路上謠傳陳菊貪污一事，而被陳菊以加重誹謗罪控告。如今楊姓韓粉態度大轉變，15日在個人臉書上發文向陳菊道歉，希望她能「大人有大量」，還說「您是總統府秘書長蔡英文總統的左右手，臺灣不能沒有您們的。」

楊姓韓粉今年七月在高雄一家煎餅店，痛罵一名女學生「去死」而躍上各大媒體版面。今年8月又被人發現在臉書上分享陳菊貪污的謠言，被控告加重誹謗罪。如今她稱當時因為與其他人發生爭執心情不好，剛好看到網路上有人刊登相關事件，於是一時衝動轉貼洩憤。

楊姓韓粉在道歉文中寫道，轉貼完沒多久她就覺得不太妥當而刪文，卻被有心人士做文章，害的她被陳菊告。而她也正式向陳菊道歉，表示自己未經查證就隨意轉貼，對陳菊感到萬分抱歉。文章後頭還向陳菊求情，說自己什麼也沒有，求陳菊「大人有大量請您放過我。」

文章態度一百八十度轉變，楊姓韓粉還保證說會修正自己的言行舉止，並告訴大家陳菊是個「有肚量的好人」。不過她仍堅持在煎餅店發生的事是其他媒體隨意栽贓抹黑，並說如果未來在任何媒體看到相關的文字或圖片，一定會向相關人員提起告訴。

韓國瑜2020選舉陳菊貪污

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