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李佳芬祖墳涉違建？今審陳述意見

2019-09-16 23:20聯合報 記者李京昇／雲林縣報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣西螺埔心的祖墳，今天7月底遭檢舉違法設置在農地。...
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣西螺埔心的祖墳，今天7月底遭檢舉違法設置在農地。圖／聯合報系資料照片
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高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣西螺埔心的祖墳，遭檢舉違法設置在農地，雲林縣政府限期30天給墓主李的叔叔李日良陳述意見，到昨天截止，縣府民政處指出，已收到李日良來函說明，今天將審查函文，審核是否違法。

民政處副處長陳良駿指出，來函說明概括當時埋葬該地理由、有無申請合法使用相關證明文件等，若違規將簽辦裁罰，預計最快本周五寄出，首次開罰採最低罰3萬元，並限期一年改善、按次處罰。

縣府7月23日接到匿名檢舉指出，李佳芬位在西螺埔心段的祖墳，涉嫌違法設置墳墓，西螺鎮公所殯葬宗教管理所8月1日派員現場測量，李佳芬祖父母兩門墳墓占地面積，各為186.2平方公尺及61.1平方公尺。

民政處說明，殯葬管理條例在2002年新頒布，規定農地或建地不得有殯葬等形式，李家祖墳設於2000年，法令不溯既往原則，李家祖墳不在此限，只是李家當時設墳未向西螺鎮公所申報核准，因此行文通知墓主限期陳述意見。

陳良駿說，依殯葬管理條例第83條規定，墓主違反規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期1年補交合法證明或遷葬改善，未改善將連續按次行政處分，不過考量社會風俗，該墓區也沒有影響公共利益，不會強迫遷葬。

韓國瑜2020選舉李佳芬
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