台商憂心韓國瑜選情 回台投票意願升高

2019-09-15 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北報導



台商秋節聯誼，台上、台下旗海飄揚，高喊韓國瑜當選。記者陳正興／攝影 分享 facebook

國民黨昨天舉辦「大陸台商秋節聯誼茶會」，超過五百名台商出席。由於鴻海創辦人郭台銘退黨後，不少台商憂心韓國瑜選情，升高回台投票意願。甚至有台商代表嗆「郭董不代表拚經濟」，不能迷信郭事業成功就能帶領經濟往上走，這完全是兩回事。

郭台銘退黨後，國民黨力求不要分裂投票，更加積極動員，親韓人士也運作盼更多台商能回台投票，且一定要投韓國瑜，否則國民黨拿不到政權，兩岸持續冷對抗，對大家都沒有好處。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會榮譽會長王屏生表示，這次選舉台商界非常激動、士氣很高，明年一月返鄉投票會有很大的動作，應該可以衝破往年，因為二○二○非常非常的重要；亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在也說，台商特別關注大選，相信今年回來投票的比率會比往年還高。

「拚經濟不代表郭董，郭董不代表拚經濟！」王屏生表示，拚經濟是大家的事情，郭台銘的事業大家有目共睹，也不做批評，但拚經濟是另一個角度來看，「不能迷信郭台銘做得很好就能帶著台商的經濟往上走，這完全是兩回事！」他說，整體台商對台灣的經濟才是很大的幫助，「郭董一個人我看不出來有什麼貢獻」。

對於郭台銘參選總統是否造成國民黨分裂，甚至影響到藍軍士氣。王屏生說，沒辦法，命運的安排就是這樣，但全體台商都有憂患意識，兩岸一定要保持一個和平穩定的環境才能打拚大家的生意。他強調，國民黨團結不能只是口號，一定要拿出行動來，大家要有這種覺悟。

簡廷在也說，郭台銘事業有成，大家肯定他的經濟實力，也期待他可以為台商來貢獻心力，但很可惜，目前對於大環境的看法上大家有不一樣的聲音，「我們期待台灣能用愛與包容，攜手合作創造更好的經濟未來、國際競爭力與台灣定位」。

王屏生也批評蔡政府的「中共代理人」修法，他說，台商是台灣代理人，中共代理人這名詞從哪來的？不覺得很荒謬嗎？一個政府連自己的老百姓都不能相信，一點自信都沒有，只有一個獨裁的政府才有這樣的想法，一天到晚防自己的老百姓，對中華民國的自由民主是極大的諷刺。