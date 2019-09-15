禿子燕子再合體 盧秀燕可望任韓國瑜台中競選主委

2019-09-15 17:34 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



國民黨總統參選人韓國瑜到台中拜廟，由台中市長盧秀燕陪同。聯合報系資料照片／記者余采瀅攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜14日到台中連跑21座宮廟，座座擠滿歡迎人潮，展現出高人氣。韓國瑜獲得國民黨提名後未再公開與韓合體造勢的盧秀燕，也終於和「禿子」再度合體，讓韓國瑜頗為興奮，看來盧秀燕接台中市競選總部主委之職似已成定局。

韓國瑜先到南屯及西屯區宮廟後，才前往北屯紫微宮與盧秀燕合體。盧秀燕對韓國瑜參訪台中宫廟之行表示，這場選舉很重要，誰對國家好、對台中好、對市民好，她就會支持。

祝韓心想事成

她說，這場選舉不是為了韓國瑜，而是為了誰對台灣好、對台中市的經濟、建設發展和空污治理有幫助，台中市民就會支持擁護他。她說，為了台灣、為了台中281萬市民的權益及福利，誰若支持台中市民，大家就支持誰。也祝福韓市長心想事成、高票當選。

韓國瑜接下盧秀燕的麥克風後激昂的說：「燕子和禿子終於合體了」，現場也響起一片歡呼聲。但他忽然話題一轉說，他今天到台中，特別為盧秀燕感到「委屈」。因為前兩天公布的一項縣市長滿意度調查民調，他是最後一名，盧是倒數第二，用的卻是2018年的資料；而盧秀燕2018年才僅上任7天而已！

顏家力挺 盧將接主委

雖然最近的總統支持度民調偏弱，但韓國瑜的台中宮廟之行，卻獲得眾多韓粉及地方派系的全力支持。尤其，大甲鎮瀾宮董事長顏清標從第一站台中市南屯萬和宮，就到場陪韓國瑜。最後一站大甲鎮瀾宮則是顏清標地盤，他請在場民眾號召支持韓，不要只是「嘴巴喊爽」而已。顏清標的兒子顏寛恆則一路跟到底，可看出顏清標「從頭到尾」支持韓國瑜的意涵。

有人曾問顏清標，盧秀燕是否會出來擔任韓國瑜台中競選總部主委，顏回答「應該會吧！」之前盧秀燕以要詢問各方意見為由，遲未答應接任台中總部主委一職；如今，韓盧再次合體，且當初強力支持盧參選市長的顏清標都這樣說了，盧秀燕對接任台中總部主委一事，應該再無懸念才對。

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