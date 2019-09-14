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韓國瑜馬英九關係惡化？ 她直指：潘恒旭見縫插針惹禍

2019-09-14 11:00聯合新聞網 綜合報導

前總統馬英九（右）與國民黨主席吳敦義（左）九日為韓國瑜（中）三重造勢晚會站台。 ...
前總統馬英九（右）與國民黨主席吳敦義（左）九日為韓國瑜（中）三重造勢晚會站台。 圖／聯合報系資料照片
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前總統馬英九8日出席國民黨總統參選人韓國瑜造勢場合，卻在致詞時被韓粉噓下台，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千指出，有股特定力量在藉機生事、見鋒插針，分裂韓、馬兩人關係與國民黨整合。馬辦前發言人、台北市議員徐巧芯質疑，「特定力量」就是指高雄市前觀光局長潘恒旭，她也表示，馬為了支持韓，還曾打電話、登門拜訪，就是希望能勸退郭。

13日播出的政論節目「新聞面對面」中，主持人謝震武提及，孫大千有一篇文章指出，「有一股特定的勢力在分化馬前總統或是韓市長，打擊他的形象」，對此，徐巧芯不加思索的回應「我覺得就是在講潘恒旭」。

徐巧芯說，韓國瑜向馬英九致電道歉時，有提及「不知道為什麼潘恒旭會聯絡成這樣，我在外面也等很久」，所以韓國瑜在電話中，也直指是潘的問題，她進一步表示，「我相信這個見縫插針、借刀殺人，就是在講潘恒旭」。

徐巧芯也表示，為了團結黨內，馬英九多次打電話給郭台銘，對方卻不接，最後一次接起來說「有自己的路要走」，馬仍不死心，8日前曾親自會面郭，馬說到激動處還哽咽落淚。她也表示，馬一定會支持國民黨所提名候選人，但郭是否參選絕非馬的責任，她哽咽表示「我認為他打死都不會去挺郭董，因為他就是一個你最不需要去拜託他團結的人，這就是為什麼我真的為他覺得委屈跟不值」。

韓國瑜2020選舉馬英九潘恒旭徐巧芯郭台銘
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