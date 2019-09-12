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想靠中國發大財 松田康博打臉韓國瑜「時代不一樣」

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想靠中國發大財 松田康博打臉韓國瑜「時代不一樣」

2019-09-12 11:28聯合新聞網 綜合報導

日本學者松田康博（左二）指出現在國際局勢已不同，韓國瑜強調與中國做生意發大財的方...
日本學者松田康博（左二）指出現在國際局勢已不同，韓國瑜強調與中國做生意發大財的方針已經沒有好的條件。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜6日與日本東京大學學者松田康博等人會面，但卻鬧出「遲到」風波，近日松田康博在接受媒體訪問時也對2020總統大選的局勢進行分析，而針對韓國瑜強調與中國做生意發大財的方針，他表示現在的國際局勢中美關係不穩，與過去局勢不同，已經沒有好的條件。

松田康博近期接受「自由亞洲電台」的訪問，分享了對2020總統大選的看法，他說根據自己團隊觀察的現象，發現雖然去年的九合一大選國民黨大勝，但維持不到半年，現在每個民調都顯示蔡英文總統的選情較好，而國際上的因素就是中美對立，松田康博表示過去台灣與大陸之間經常有經貿、投資的往來，但這是建立在中美關係穩定的條件下，而現在這個條件已經沒有了，跟中國做生意、在中國生產向北美出口的模式已經動搖，世界局勢已改變。

他也分析雖然國民黨之前局勢大好，但現在卻「玩到不利」的狀況，之後如果台北市長柯文哲出來參選總統，大綠將會分裂，而如果是鴻海集團創辦人郭台銘參選，大藍將會分裂，對蔡英文較有利。

最後，松田康博也被問到是否在跟韓國瑜見面時，有提醒他現在跟中國不一定能賺大錢，他則是回應沒有具體討論過這個話題，但依照目前的國際情勢，中美關係、中美戰略對立的情況下，已與過去馬政府時代完全不一樣了。

韓國瑜2020選舉蔡英文發大財柯文哲郭台銘
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