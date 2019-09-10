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影／吳敦義幫馬前總統緩頰 呼籲國人支持韓國瑜

2019-09-10 19:33聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

國民黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜晚上出席國民黨「2020勝選」暨台北市里長服務促進會授證典禮，吳主席回應前總統馬英九提早離開，表示前總統馬英九一定是忠於黨，會全力幫韓國瑜輔選，並雙手作揖拜託全黨同志與國人支持韓國瑜。

國民黨主席吳敦義（左）與國民黨總統參選人韓國瑜（右）晚上出席國民黨「2020勝選...
國民黨主席吳敦義（左）與國民黨總統參選人韓國瑜（右）晚上出席國民黨「2020勝選」暨台北市里長服務促進會授證典禮，吳主席回應前總統馬英九提早離開，表示前總統馬英九一定是忠於黨，會全力幫韓國瑜輔選，並雙手作揖拜託全黨同志與國人支持韓國瑜。記者蘇健忠／攝影
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國民黨主席吳敦義（左）與國民黨總統參選人韓國瑜（右）晚上出席國民黨「2020勝選...
國民黨主席吳敦義（左）與國民黨總統參選人韓國瑜（右）晚上出席國民黨「2020勝選」暨台北市里長服務促進會授證典禮，呼籲全黨同志與國人支持韓國瑜。記者蘇健忠／攝影
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韓國瑜2020選舉
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