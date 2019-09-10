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馬英九被韓粉噓下台 北漂正妹還原「3真相」：獲掌聲不難

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馬英九被韓粉噓下台…北漂正妹還原現場「3真相」：獲掌聲不難

2019-09-10 17:10聯合新聞網 綜合報導

有「北漂最正女主持人」之稱的李明璇。 翻攝自李明璇臉書
有「北漂最正女主持人」之稱的李明璇。 翻攝自李明璇臉書
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馬英九8日替韓國瑜新北市造勢站台，沒想到卻發生充滿爭議的插曲，在馬英九致詞到一半時韓國瑜正巧抵達，全場韓粉開始鼓譟，讓馬英九被迫中斷的尷尬情況。針對此狀況，有北漂最美主持人」稱號的李明璇跳出來在臉書粉專發文，表示自己當天是第一線、每個環節都看得一清二楚，提出了3點長文「做個平衡報導」，表示事實上許淑華協助高喊支持口號是明智之舉。

李明璇的文中稱，根本沒有所謂安排大進場，韓國瑜是從後台左側上台，自己見證了吳敦義、馬英九含演說時間到合體上台，至少待了1小時，為了國民黨團結誠意十足，「可是並不是韓市長遲到讓他們等」。

接著第二點，李明璇表示「不要意圖導向韓國瑜又遲到」，解釋了韓是照時間準時抵達，但大型造勢本身場控非常不容易，「前面好幾位拿了麥克風就欲罷不能的人很多，時間不斷被耽擱。韓市長及主辦單位為了讓表定演講者陸續發表完，比較晚Cue韓入場，表示對黨內前輩的尊重。」

隨後談到重點，針對馬英九演講被噓，李明璇直說，「馬演講時，我與他就2個人的距離…剛開始許淑華和唐慧琳還在舞台右側，隨著鳴笛聲此起彼落，我親耳聽到好幾位激動的人喊著：『開除郭台銘、誰把郭台銘找出來的？』陸陸續續抗議的雜音越來越多…是我們站在台上的人發現氣氛不對勁，不忍心馬總統的面子掛不住，就連他的隨扈都插手進來幫忙翻頁講稿了！站在他身邊的所有人都希望幫助馬總統快速做結尾，淑華姐協助高喊支持口號、緩和氣氛，也導正大家今天是團結的一刻，主持人做的是明智之舉啊！並不是主辦方想故意卡掉他的發言，更不是韓市長的旨意。」

另外，李明璇說馬英九的稿子都是由幕僚所寫，「幕僚們應該要了解到，這是韓國瑜的造勢場，大家渴望看見國民黨團結景象，更期盼看到馬總統賣力『助選』，不是馬總統個人的『八年執政報告大會』。」認為撰稿者實在必須檢討。

李明璇說完「要獲得熱烈掌聲和喝采真的沒有很難⋯」後，點名最重要的是，民眾為什麼有不滿的情緒？為什麼郭台銘脫隊出選和馬總統有關連？這才是馬團隊要去深入了解的。文末則讚「馬總統是好人，當下很有風度」，並呼籲「少數有心人士真的不必吹毛求疵、從中計較，還有那些根本沒到場的，更不該煽風點火、胡說八道」；文章下面標記「你越黑我越挺，堅定支持韓國瑜。」

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