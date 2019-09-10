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波士頓韓國瑜後援會 成立

2019-09-10 11:56世界日報 記者薛劍童／波士頓報導

中國國民黨波士頓分部7日在該分部舉辦「美國大波士頓韓國瑜後援會」成立大會、宣讀黨主席吳敦義賀電，並呼籲僑胞踴躍參加明年1月3日至9日，中國國民黨在台灣籌畫舉辦的「海外巴士助選團」。

常委張韻蘭在成立大會呼籲，為中華民國前景必須支持黨中央推選的中華民國第15屆總統候選人韓國瑜；應邀致詞的紐英崙中華公所主席陳家驊指出，韓國瑜領導中華民國走正路，呼籲大家為他加油、為中華民國加油；榮光聯誼會新任理事長鄭永豐表示，國民黨和榮光會親如兄弟姐妹，擁護中華民國，並呼應韓國瑜的競選口號「台灣安全，人民有錢」。

國民黨波士頓分部前任常委王競芳指出，中國國民黨已正式提名韓國瑜為中國國民黨第15任總統侯選人，身為黨員對韓國瑜要有信心。她說，這次勝負不是韓國瑜一人之勝負，而是中國國民黨和中華民國生死存亡之戰；她呼籲大家全力以赴去固票，讓中華民國國旗永遠飄揚。

黨員沈慶雲編撰朗誦歌詞：「選國瑜、救台灣，兄弟們、姐妹們，讓我們心聯心，手拉手啦，大街小巷 一起來投票」；榮光會監事長劉成在大會上高呼支持韓國瑜；榮光聯誼會新任祕書長鄭增壽表示，以實際行動赴台灣投票選舉是最現實的有效動作；黨員葛明儒呼籲中央黨部多關注年青族群投票動向。

「美國大波士頓韓國瑜後援會」成立大會與會者還士氣高昂地合唱「中華民國頌」、「梅花」、「夜襲」等愛國歌曲。

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