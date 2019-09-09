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韓國瑜造勢大得分 現場觀察有隱憂

2019-09-09 17:03台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

8日19時15分於三重大都會公園，現場已聚集35萬人以上韓國瑜支持者。（phot...
8日19時15分於三重大都會公園，現場已聚集35萬人以上韓國瑜支持者。（photo by祝潤霖／台灣醒報）
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韓國瑜8日在三重盛大造勢，主辦單位聲稱超過35萬人，實際參加人數可能更勝凱道場，將「韓國瑜障礙」門檻再次提高。從民調大戰回歸拚場人氣驗收，他的競爭者蔡英文、郭台銘或柯文哲短時間敢硬拚造勢人數嗎？這場活動無疑是大成功的，但其中也不無幾個隱憂值得探討。

年齡層偏高

首先，參與者的年齡層偏高，記者深入夜市街附近，從馬英九發言到散場為止，熙來攘往的人潮非常擁擠，稠密度是無庸置疑的，但所見有8、9成均為50歲以上長者，年輕人所佔比例極微。這可能說明藍營在年輕人同儕不佔優勢，陷入沉默螺旋而較不主動呼朋引伴支持，現場年輕人多半是由長輩帶領前來。

此現象所隱憂者，即使造勢成功引發「偎大邊」效應，藍營成功勝選輪替政權，但老成凋謝的時代趨勢仍不可逆。如果國民黨不能吸引到年輕選票，或藍營論述本身就有障礙（如中華文化），那即使贏得這次總統大選，時代的巨輪也會往前走下去，世代交替後還有多少人支持藍營？這是國民黨務必要上心經營的層面。

馬前總統被噓

再者就是馬英九發言過長的尷尬，人群中有少部分人大喊馬英九別再講了，到後來當馬英九講到「我任內」時，甚至演變成呼喊「韓國瑜！韓國瑜！」簡直有要把馬英九噓下台的味道，主持人許淑華趕緊打圓場：「我們今天是要營造團結的氣氛對不對！」才趕緊換下一個節目，緩過這場尷尬。

馬英九對再度參選曾經曖昧，但如今已經上台全力挺韓，為何還在造勢場被異樣對待？這無非跟他任內的不作為有關，包括為林義雄宣布停建核四，在太陽花及反課綱事件態度軟弱，一再被綠營撿到槍大反攻，造成藍營選民對他難免心有積怨。

「不讓了」受歡迎

反觀此次造勢的人氣王，首推「神力女超人」許淑華，她在國會一巴掌打滅邱議瑩氣燄，幾乎可說是反攻號角的濫觴，「再也不讓了」是當前受歡迎的藍營價值；另外，「小辣椒」洪秀柱即便可能議題暴走，但她的坦率直言卻很受歡迎。甚至一直被酸「無主席」的吳敦義，也因為軍人節「絕不換瑜」的定調，在台上話不用多、一聲「堅定支持」就足夠。

主角韓國瑜上台用12字真言反擊：「他奶奶的」、「放馬過來」、「恁爸等你」，學者胡幼偉認為庶民語言奏效，「熟悉的韓國瑜終於回來了！」溫良恭儉、「再也不讓了」，這是2018大選韓國瑜喊過的口號，選舉需要這些激勵士氣的「饋口」。

積極回應反送中

此外，韓國瑜支持核四、矯正史觀，都有別於馬前總統的閃避態度，對凝聚藍營士氣肯定有幫助。針對近日香港的反送中議題，韓國瑜也主動呼籲蔡英文別再消費，「香港在失血，蔡英文卻在補血。」除了堅定支持香港人追求自由民主，也期待香港政府傾聽民意，算是相當積極回應了反送中議題。

在韓國瑜喊出的四大口號：「捍衛中華民國、守護中華文化、堅持自由民主、莫忘世上苦人多」，其中第三點正式呼應香港，他也強調不會接受一國兩制，這番定調是一針解毒劑，就算不能盡釋選民疑慮，但說出來總是比不說要加分。

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韓國瑜2020選舉馬英九

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