親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

吳敦義、洪秀柱挺韓：國民黨唯一人選

2019-09-09 00:13聯合報 記者鄭媁／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，黨主席吳敦義（左）以及...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，黨主席吳敦義（左）以及前總統馬英九（右）站台力挺。記者曾原信／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在三重造勢，現場湧入卅五萬人潮。國民黨主席吳敦義昨重申堅定支持韓國瑜的決心，喊話國會要力拚六十席以上，「沒有上限、愈多愈好，這樣韓國瑜的施政理念，才能得到國會支持。」

韓國瑜初選出線後首場造勢活動，前總統馬英九、吳敦義、前主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋、國政顧問團總召張善政等人皆站台力挺，現場喊出「你愈黑我愈挺」、「國瑜選贏，台灣就贏」口號，氣氛熱絡。

吳敦義對蔡政府火力全開，批評蔡英文總統所做的錯誤的事情罄竹難書，除了竄改課綱，讓中華民族的兒女成為南島的一群；還亂搞一例一休；顛倒「一中各表九二共識」，他希望大家用選票，「讓蔡英文不止一例，就讓她繼續休下去！」

吳敦義說，看來看去、選來選去，韓國瑜還是國民黨唯一的人選，大家同心竭力，一定要讓韓國瑜高票當選，大家有共同的意志，散會後人心不能散，心中還是要有韓國瑜。

洪秀柱說，有人說韓是女版洪秀柱，她是男版韓國瑜，她後來想想，兩人還真是有點像，一樣忠黨愛國、滿腔熱忱，一樣直率、講真話。

洪秀柱說，她當年講真話，卻是別人聽不懂的話，結果就被換掉了；傻傻的韓國瑜也很率真，他講些自以為幽默的話，搞得大家神經錯亂、傷腦筋，但瑕不掩瑜，小小瑕疵離不開堅持力挺的韓國瑜。

韓國瑜2020選舉吳敦義洪秀柱國民黨一中各表張善政一例一休課綱九二共識
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

新北藍潮…韓批蔡喚郭 穿白衫嗆黑韓

2019-09-09 00:09

觀察站／韓展現能量 向郭宣戰「我準備好了」

2019-09-09 00:23

韓國瑜新北造勢 洪秀柱站台開玩笑：我實在不太喜歡他

2019-09-08 22:07

造勢晚會結束後 韓國瑜深夜發文感謝這些人

2019-09-09 02:04

【即時短評】韓國瑜向郭台銘宣戰「我準備好了」

2019-09-09 00:29

韓國瑜造勢沒去 侯友宜：好好靜心做事

2019-09-08 23:32

「遲到」風波 日方接受道歉

2019-09-08 23:13

馬英九致詞遭韓粉打斷 羅智強籲韓國瑜還公道

2019-09-08 23:12

馬英九幫站台還被韓粉噓 徐巧芯還原真相

2019-09-08 22:31

吳佩蓉再嗆：韓國瑜團隊住五星級飯店卻要庶民道歉

2019-09-08 22:15

在台上講「恁爸等你」 學者：韓國瑜今天很猛

2019-09-08 22:13

回擊黑韓產業鏈 韓國瑜：他奶奶的、恁爸等你

2019-09-08 22:05

批蔡英文蹭香港拿選票 韓國瑜：自由民主是最高台灣價值

2019-09-08 21:43

韓國瑜新北造勢重現三山盛況 主辦單位稱人數破35萬人

2019-09-08 21:19

韓國瑜新北造勢 洪秀柱站台力挺

2019-09-08 20:59

批蔡英文亂搞一例一休 吳敦義：就讓她沿路休下去

2019-09-08 20:49

韓國瑜新北造勢沒去 侯友宜：十三層點燈也不能來

2019-09-08 20:44

影／鋼鐵韓粉聚集現場喊出30萬人 打鼓列隊歡迎韓國瑜

2019-09-08 20:23

高雄路不平多年 李四川：前市府竟還想再執政？

2019-09-08 20:20

傳郭台銘、王金平脫黨參選 周錫瑋大吼「那就清黨！」

2019-09-08 20:08

「唯一支持韓國瑜」 農民代表林佳新：基層庶民青年站出來相挺

2019-09-08 19:54

不能忍受韓國瑜被抹黑 周錫瑋站台力挺：讓蔡英文下台

2019-09-08 19:52

前台北縣長林豐正呼籲韓國瑜 要選得有尊嚴

2019-09-08 19:52

韓國瑜三重造勢 主持人高喊「超過30萬人」

2019-09-08 19:43

逾25萬鋼鐵韓粉湧入造勢 「就算插管也要力挺韓國瑜」

2019-09-08 19:07

影／韓國瑜三重晚間造勢 6點湧入支持者人潮擠爆

2019-09-08 18:09

韓國瑜回防新北 造勢人潮破除換瑜傳言

2019-09-08 18:02

影／女民眾伸手摸禿頭 韓國瑜一陣錯愕

2019-09-08 17:30

韓國瑜：政治人物右為自己「作威作福」 左為人民「做牛做馬」

2019-09-08 17:18

韓國瑜造勢請消防派車支援照明？ 消防局回應了

2019-09-08 16:54

影／支持蔡英文後改口？ 湧蓮寺：這屆韓國瑜一定當選

2019-09-08 16:34

韓辦限吳佩蓉3天內公開道歉 吳說未查明前不回應

2019-09-08 15:50

韓國瑜被質疑住總統套房 韓辦：公開道歉否則提告

2019-09-08 15:50

韓國瑜參拜郭台銘起手式的慈惠宮 只對媽祖許這個願望

2019-09-08 15:31

要國民黨團結 韓國瑜：沒信心，離失敗就會越來越近

2019-09-08 14:15

正妹大學生挺韓國瑜 不畏烈日擺攤賣保平安手環

2019-09-08 14:10

影／拒黨中央動員 韓國瑜新北展現庶民力量

2019-09-08 13:21

影／韓國瑜造勢現場在這！ 韓粉「靠自己」團結排椅子

2019-09-08 13:03

Wecare批會日學者失禮 促韓國瑜王淺秋請辭

2019-09-08 12:37
看更多

熱門文章

韓國瑜失言的「25分鐘」 救形象只剩最後一招…

2019-09-08 08:00

鐵了心挺韓？ 顏清標一紙聲明與王金平「兄弟情逝」

2019-09-08 13:42

韓國瑜三重造勢 主持人高喊「超過30萬人」

2019-09-08 19:43

新北造勢 韓國瑜婉謝國民黨組織動員

2019-09-08 09:01

郭陣營：看到朱、侯不出席 才知韓國瑜今晚造勢大會

2019-09-08 11:37

影／支持蔡英文後改口？ 湧蓮寺：這屆韓國瑜一定當選

2019-09-08 16:34

東山島模擬奪台操演遭颱風頓挫 共軍遭嚴厲指責

2019-09-08 12:22

影／韓國瑜新北造勢一早就擠爆 韓粉揮旗喊凍蒜

2019-09-08 11:30

逾25萬鋼鐵韓粉湧入造勢 「就算插管也要力挺韓國瑜」

2019-09-08 19:07

回擊黑韓產業鏈 韓國瑜：他奶奶的、恁爸等你

2019-09-08 22:05

在台上講「恁爸等你」 學者：韓國瑜今天很猛

2019-09-08 22:13

35萬韓粉擠爆三重 郭台銘酸：拚場不如拚世界冠軍

2019-09-08 21:28

韓辦限吳佩蓉3天內公開道歉 吳說未查明前不回應

2019-09-08 15:50

馬英九幫站台還被韓粉噓 徐巧芯還原真相

2019-09-08 22:31

影／韓國瑜造勢現場在這！ 韓粉「靠自己」團結排椅子

2019-09-08 13:03

韓國瑜新北造勢重現三山盛況 主辦單位稱人數破35萬人

2019-09-08 21:19

新海軍飛彈指管站興建拖了十幾年 年底終於搞定

2019-09-08 11:54

國軍營連士官長加薪385元當宣傳 國防部出面解釋了

2019-09-08 13:32

以「被遲到事件」形容 日學者：接受競選團隊道歉

2019-09-08 08:07

韓國瑜被質疑住總統套房 韓辦：公開道歉否則提告

2019-09-08 15:50

傳郭台銘、王金平脫黨參選 周錫瑋大吼「那就清黨！」

2019-09-08 20:08

馬英九致詞遭韓粉打斷 羅智強籲韓國瑜還公道

2019-09-08 23:12

韓國瑜新北造勢 洪秀柱站台開玩笑：我實在不太喜歡他

2019-09-08 22:07

影／郭台銘備戰選總統 馬英九：他自己知道怎麼做

2019-09-08 08:58

正妹大學生挺韓國瑜 不畏烈日擺攤賣保平安手環

2019-09-08 14:10

曾嗆韓挺英 韓國瑜今到湧蓮寺他卻出國

2019-09-08 09:08

【即時短評】韓國瑜向郭台銘宣戰「我準備好了」

2019-09-09 00:29

影／韓國瑜三重晚間造勢 6點湧入支持者人潮擠爆

2019-09-08 18:09

韓國瑜回防新北 造勢人潮破除換瑜傳言

2019-09-08 18:02

張善政稱綠色恐怖解聘台大教授 台大回應了

2019-09-08 15:13

韓國瑜新北造勢沒去 侯友宜：十三層點燈也不能來

2019-09-08 20:44

前台北縣長林豐正呼籲韓國瑜 要選得有尊嚴

2019-09-08 19:52

郭台銘參選最後的考慮是？ 黃偉哲分析：應該是韓粉

2019-09-08 12:26

韓國瑜造勢請消防派車支援照明？ 消防局回應了

2019-09-08 16:54

批蔡英文蹭香港拿選票 韓國瑜：自由民主是最高台灣價值

2019-09-08 21:43

韓國瑜參拜郭台銘起手式的慈惠宮 只對媽祖許這個願望

2019-09-08 15:31

劉結一稱已與洪秀柱達成統一共識 洪：沒談到這些

2019-09-08 15:33

陳水扁刻意違反中監規定 「一邊一國黨若沒百萬票要跳埤」

2019-09-08 20:12

影／女民眾伸手摸禿頭 韓國瑜一陣錯愕

2019-09-08 17:30

韓國瑜新北造勢 周邊擺攤違停警察開單

2019-09-08 11:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top