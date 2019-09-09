吳敦義、洪秀柱挺韓：國民黨唯一人選

2019-09-09 00:13 聯合報 記者鄭媁／台北報導



國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨天在新北市三重舉辦造勢晚會，黨主席吳敦義（左）以及前總統馬英九（右）站台力挺。記者曾原信／攝影 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在三重造勢，現場湧入卅五萬人潮。國民黨主席吳敦義昨重申堅定支持韓國瑜的決心，喊話國會要力拚六十席以上，「沒有上限、愈多愈好，這樣韓國瑜的施政理念，才能得到國會支持。」

韓國瑜初選出線後首場造勢活動，前總統馬英九、吳敦義、前主席洪秀柱、前台北縣長周錫瑋、國政顧問團總召張善政等人皆站台力挺，現場喊出「你愈黑我愈挺」、「國瑜選贏，台灣就贏」口號，氣氛熱絡。

吳敦義對蔡政府火力全開，批評蔡英文總統所做的錯誤的事情罄竹難書，除了竄改課綱，讓中華民族的兒女成為南島的一群；還亂搞一例一休；顛倒「一中各表的九二共識」，他希望大家用選票，「讓蔡英文不止一例，就讓她繼續休下去！」

吳敦義說，看來看去、選來選去，韓國瑜還是國民黨唯一的人選，大家同心竭力，一定要讓韓國瑜高票當選，大家有共同的意志，散會後人心不能散，心中還是要有韓國瑜。

洪秀柱說，有人說韓是女版洪秀柱，她是男版韓國瑜，她後來想想，兩人還真是有點像，一樣忠黨愛國、滿腔熱忱，一樣直率、講真話。

洪秀柱說，她當年講真話，卻是別人聽不懂的話，結果就被換掉了；傻傻的韓國瑜也很率真，他講些自以為幽默的話，搞得大家神經錯亂、傷腦筋，但瑕不掩瑜，小小瑕疵離不開堅持力挺的韓國瑜。