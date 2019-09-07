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韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

2019-09-07 13:23聯合新聞網 綜合報導

松田康博（左）等日本學者昨拜訪高雄市長韓國瑜（右），市府聯繫會面地點失誤引發風波...
松田康博（左）等日本學者昨拜訪高雄市長韓國瑜（右），市府聯繫會面地點失誤引發風波。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜昨(6)日接待日本東大兩岸關係小組一行人，因為喊日本人遲到引起風波。前NCC主委詹婷怡今(7)日在臉書PO文對此事的感想，直言政治人物在國際場合的遲到，實是可以「羞愧到可以一頭撞死」的恥辱。未料，中山大學政治所教授廖達琪在下方留言表示，到底是蔡英文的論文始終不公布事大，還是韓國瑜的時間問題事大，意外引起兩位女性菁英的戰火。

前NCC主委詹婷怡今日在臉書留言，發表自己對韓國瑜惹出日本學者抗議風波的想法：「不想轉貼「令人作嘔」「引以為恥」的資訊

只能說

國際場合接待外賓及互動

無理由無預警遲到半小時

應該已經羞愧到可以一頭撞死了

而竟可連續如此

甚至還疑似設局並拿來說嘴

油嘴滑舌踐踏他人自我珍視的價值

交談時更言不及義平行時空

這是恥辱！

莫大的恥辱！」

中山大學政治系教授廖達琪在PO文下方留言：「請問：蔡英文的論文始終不公布事大？還是韓國瑜的時間問題或資訊落差問題事大？」除了引來當事者的留言回嗆外，更有其他網友加入戰局，有網友留言「因為腦殘，所以挺韓」，廖教授則回覆：「駡別人 不會墊高自己」，還建議網友「去讀金庸，真小人與偽君子對比」。

面對詹婷怡以「廖教授，您可以盡情討論您自己有興趣且想要討論的議題喔，somewhere else」回覆，廖達琪則說：「我以為資訊多元 ，觀點交流才是正常民主社會的現象！不過，謝謝指教！」。

此外，從韓國瑜昨日接待日本學者的全程直播中可見，韓國瑜在發表致詞一段落之後，還起身詢問日本學者一行人，「都聽得懂中國話嗎？」且全程訪問過程中，僅韓國瑜一人發表致詞，會後即直接合影，雖然司儀在開始前走近會場為韓國瑜和松田康博都調了麥克風的位置，但全程並未見日本學者使用麥克風發言。

圖擷自詹婷怡臉書
圖擷自詹婷怡臉書
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韓國瑜2020選舉詹婷怡
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