酒量不好賣給我衝康…朱學恒貼歌詞 勸韓國瑜早日「浪子回頭」

2019-09-07 10:12 聯合新聞網 綜合報導



松田康博（左）等日本學者昨拜訪高雄市長韓國瑜（右），市府聯繫會面地點失誤引發風波。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會十位學者，交換對台日關係的看法，韓國瑜對媒體一句「我等日本人25分鐘」，引發日本學者不滿。為此，網路觀察家朱學恒在臉書發文，以樂團茄子蛋的《浪子回頭》暗酸韓國瑜，並說「要選總統少說話」。針對網友諷刺「不要針對芝麻小事」，朱學恒則酸「這芝麻也太大」。

韓國瑜昨天上午與日本學者見面，在閉門會議前媒體離場時，突然拋出一句「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」、「我們當然要互相體諒，我完全不介意」。參訪團長松田康博得知隨即在臉書以中文發文澄清，指出是因為韓陣營臨時換地點才會如此，並說「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

朱學恒昨日於臉書貼上松田康博臉書發文截圖，並寫下茄子蛋《浪子回頭》歌詞，「菸一支一支一支的點 酒一杯一杯一杯的乾，請你要體諒我 我酒量不好賣給我衝康，時間一天一天一天的走 汗一滴一滴一滴的流，有一天咱都老，帶某子逗陣……」，明顯是在暗諷韓國瑜「浪子回頭」。

網友則表示「錢可以超帶、菸可以超買，當然也可以超時」、「本來今天心情很憂鬱，看到韓導又鬧出笑話後，讓我頓時心情開朗」、「快遲到就找附近的地點，高招」、「自己沒辦法準時，只好讓別人變得不守時，真是神邏輯」、「應該是國家機器動太快，只好臨時換地點」。