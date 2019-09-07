韓國瑜得罪的松田康博來頭不小 名嘴：連日本的專家都被你黑了

2019-09-07 09:53 聯合新聞網 綜合報導



松田康博（左）等日本學者昨拜訪高雄市長韓國瑜（右），市府聯繫會面地點失誤引發風波。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會十位學者，交換對台日關係的看法，韓國瑜對媒體一句「我等日本人25分鐘」，引來日本學者松田康博嚴正澄清，是韓市府臨時換地點才會如此。資深媒體人黃創夏指出，松田康博曾任日本防衛廳防衛研究室主任研究官，是一重量級「政治學家」，更熟知東亞國際關係。

韓國瑜昨天上午11點20分要與日本學者見面，然而韓在閉門會議前媒體離場時，突然拋出一句「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，甚至指是日本學者找錯路，「我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

參訪團長松田康博得知隨即在臉書以中文發文澄清，指韓陣營約好會面地點是鳳山行政中心，一行人準時到了鳳山附近的捷運站，才接到電話說 「抱歉，地點換成四維行政中心」，韓卻向媒體宣稱日本學者遲到，讓他直言「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

資深媒體人黃創夏6日在三立節目《鄭知道了》表示，松田康博不只是一般學者，他曾任日本防衛廳防衛研究室主任研究官，且熟知東亞軍事戰略、國際關係，是一重量級「政治學家」，是後來才到東京大學任教。

黃創夏指出，若韓以總統身份接見松田康博，可向他請教東亞情勢、美日安保與宮古島等重要議題，但如今韓卻是耍人家，直言「韓國瑜不要說是別人黑你，你黑台灣黑這麼久，現在連日本友人都把它黑了，日本的專家都被你黑了」。

黃創夏說，高雄酷熱天氣，已讓身為北海道的日本專家很難適應，在汗流浹背的情況下，還要忍受被韓國於消費，直說「如果韓國瑜是總統，你覺得我們的外交關係會怎麼搞？」

黃創夏表示，松田康博用了很重的字眼，「難以理解」，這代表日本官方實在對此事感到不可思議。且華府智庫戰略暨國際研究中心（ CSIS ）的亞洲事務資深顧問葛來儀曾表示，韓若擔任總統，大陸會使用蟒蛇策略，擠壓吞噬台灣，黃創夏笑稱，「韓國瑜這樣不用大陸用蟒蛇，幾次下來我們的邦交國就會一個一個跑了」。