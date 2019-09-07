親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

MLB／又扮轉運手 王維中轉隊後投兩場拿兩勝

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我來開」

韓國瑜得罪的松田康博來頭不小 名嘴：連日本的專家都被你黑了

2019-09-07 09:53聯合新聞網 綜合報導

松田康博（左）等日本學者昨拜訪高雄市長韓國瑜（右），市府聯繫會面地點失誤引發風波...
松田康博（左）等日本學者昨拜訪高雄市長韓國瑜（右），市府聯繫會面地點失誤引發風波。 記者劉學聖／攝影
分享

高雄市長韓國瑜昨接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會十位學者，交換對台日關係的看法，韓國瑜對媒體一句「我等日本人25分鐘」，引來日本學者松田康博嚴正澄清，是韓市府臨時換地點才會如此。資深媒體人黃創夏指出，松田康博曾任日本防衛廳防衛研究室主任研究官，是一重量級「政治學家」，更熟知東亞國際關係。

韓國瑜昨天上午11點20分要與日本學者見面，然而韓在閉門會議前媒體離場時，突然拋出一句「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，甚至指是日本學者找錯路，「我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

參訪團長松田康博得知隨即在臉書以中文發文澄清，指韓陣營約好會面地點是鳳山行政中心，一行人準時到了鳳山附近的捷運站，才接到電話說 「抱歉，地點換成四維行政中心」，韓卻向媒體宣稱日本學者遲到，讓他直言「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

資深媒體人黃創夏6日在三立節目《鄭知道了》表示，松田康博不只是一般學者，他曾任日本防衛廳防衛研究室主任研究官，且熟知東亞軍事戰略、國際關係，是一重量級「政治學家」，是後來才到東京大學任教。

黃創夏指出，若韓以總統身份接見松田康博，可向他請教東亞情勢、美日安保與宮古島等重要議題，但如今韓卻是耍人家，直言「韓國瑜不要說是別人黑你，你黑台灣黑這麼久，現在連日本友人都把它黑了，日本的專家都被你黑了」。

黃創夏說，高雄酷熱天氣，已讓身為北海道的日本專家很難適應，在汗流浹背的情況下，還要忍受被韓國於消費，直說「如果韓國瑜是總統，你覺得我們的外交關係會怎麼搞？」

黃創夏表示，松田康博用了很重的字眼，「難以理解」，這代表日本官方實在對此事感到不可思議。且華府智庫戰略暨國際研究中心（ CSIS ）的亞洲事務資深顧問葛來儀曾表示，韓若擔任總統，大陸會使用蟒蛇策略，擠壓吞噬台灣，黃創夏笑稱，「韓國瑜這樣不用大陸用蟒蛇，幾次下來我們的邦交國就會一個一個跑了」。

韓國瑜2020選舉台日關係
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

酒量不好賣給我衝康…朱學恒貼歌詞 勸韓國瑜早日「浪子回頭」

2019-09-07 10:12

韓國瑜「遲到誤會」風波 一張表看得罪的全是重量級學者

2019-09-07 09:34

韓國瑜「遲到誤會」惹議 陳芳明：做里長都不夠格

2019-09-07 10:30

網讚韓國瑜耍「日本鬼子」 徐世榮：別再仇日史觀洗腦

2019-09-07 10:38

韓見日訪團引發遲到風波 「府外聯絡人」扛責

2019-09-07 00:37

谷關蟠桃聖會…非假日 許淑華代韓國瑜參拜

2019-09-07 00:19

韓一句「我等了25分鐘」 引發「遲到誤會」 韓市府道歉滅火

2019-09-07 00:14

藍看韓團隊：該換人就換 別再螺絲掉滿地

2019-09-07 00:12

競選住高檔酒店？ 韓競總：團隊膳宿費

2019-09-06 23:29

臉書批韓的日本學者 網曝他曾「神預測」2016總統大選

2019-09-06 22:47

王定宇批韓「惡劣」：準時建立在改地點的放鴿子上

2019-09-06 20:46

韓國瑜庶民形象破功？ 去年選前入住台北五星飯店花4萬

2019-09-06 20:03

韓國瑜直播急滅火：別讓小插曲造成誤會

2019-09-06 19:11

影／韓國瑜再三澄清：日方完全沒遲到、是我早到！

2019-09-06 18:41

首波國政顧問受綠色恐怖 張善政：後續名單不再公布

2019-09-06 18:37

韓國瑜去年膳宿費挨批偏高 韓辦：助選者和團隊食宿費

2019-09-06 18:21

陳菊「以禮相待、台日友好」 暗諷韓國瑜失禮

2019-09-06 17:52

張善政：國政顧問團內大學教授、秘書因綠色恐怖被解職

2019-09-06 16:51

「十面埋伏」挺韓看板明揭幕 林燕祝成立聯合總部力挺

2019-09-06 16:33

高雄市府聲明 訪韓國瑜的日本學者並沒有遲到

2019-09-06 16:19

與韓國瑜見面遲到？同行日本學者嘆：怎麼變成我們的錯

2019-09-06 16:14

新北10萬人造勢 黃士修：韓國瑜要證明重啟核四玩真的

2019-09-06 16:07

韓國瑜枯等日本人25分鐘？ 日學者澄清「難以理解」

2019-09-06 15:48

日學者訪韓國瑜遭改地點遲到 蔡增家：是我未再確認

2019-09-06 15:48

與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

2019-09-06 15:41

氣爆善款案陳菊提告 韓國瑜：禁不起檢驗才會害怕

2019-09-06 14:16

影／韓國瑜自稱早到接見賓客 反倒是日本人遲到了

2019-09-06 13:46

平日不能拚選舉！許淑華代韓國瑜上谷關祈求當選總統

2019-09-06 13:09

去年已給浪子回頭的機會！黃創夏：韓總還有多少正能量

2019-09-06 12:45

這次沒遲到！ 韓國瑜接見日本學者早到25分

2019-09-06 12:11

韓國瑜新北造勢 攤販12小時前排隊等抽籤

2019-09-06 11:49

200名社團領袖齊聚 韓國瑜：政府要照顧社會邊緣人

2019-09-06 11:43

【即時短評】韓國瑜的「浪子回頭」唱給誰聽？

2019-09-06 10:25

韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

2019-09-06 09:40
看更多

熱門文章

日學者訪韓國瑜遭改地點遲到 蔡增家：是我未再確認

2019-09-06 15:48

陳明文300萬皮箱有新版本？陳麗玲：有人視錢如糞土

2019-09-06 13:02

明文規定，碧仲就輕？李艷秋：我來得及當你的朋友嗎？

2019-09-06 12:01

士校開學典禮曝怪象：海軍學長姊要向學弟妹行禮？

2019-09-06 16:46

【即時短評】選前大撒幣 你我納稅錢換民進黨選票?

2019-09-06 12:19

了解蔡英文拿到博士沒 胡幼偉：關鍵是找到這三個人

2019-09-06 19:24

高雄市府聲明 訪韓國瑜的日本學者並沒有遲到

2019-09-06 16:19

韓國瑜枯等日本人25分鐘？ 日學者澄清「難以理解」

2019-09-06 15:48

這次沒遲到！ 韓國瑜接見日本學者早到25分

2019-09-06 12:11

罵人陳水扁、馬英九有罪？他罵妻是「這個人」離婚判准！

2019-09-07 08:00

聯合兵種第一營成軍 前海軍戰將點出令人憂心處

2019-09-06 17:24

與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

2019-09-06 15:41

韓國瑜直播急滅火：別讓小插曲造成誤會

2019-09-06 19:11

怒回段宜康 柯文哲：小英是比較不會考試的韓國瑜 陳菊是比較肥的韓國瑜？

2019-09-06 11:22

韓國瑜庶民形象破功？ 去年選前入住台北五星飯店花4萬

2019-09-06 20:03

特戰兵士雨中行軍 陸軍：下雨天就是特戰的豔陽天

2019-09-06 16:50

韓國瑜「遲到誤會」風波 一張表看得罪的全是重量級學者

2019-09-07 09:34

【即時短評】失言、道歉、再犯 成了SOP？

2019-09-06 23:16

陳明文300萬案被罵翻！蔡碧仲喊冤：訊息哪裡來？

2019-09-06 17:52

畢業證明書絕對不如畢業證書！他為蔡英文學歷提解套

2019-09-06 11:20

蔡英文「預支」博士學位？游淑慧：她頂著博士光環投稿

2019-09-06 12:30

與韓國瑜見面遲到？同行日本學者嘆：怎麼變成我們的錯

2019-09-06 16:14

臉書批韓的日本學者 網曝他曾「神預測」2016總統大選

2019-09-06 22:47

氣爆善款疑雲…孫大千：陳菊有力氣告 何不先花時間說明

2019-09-07 08:04

韓一句「我等了25分鐘」 引發「遲到誤會」 韓市府道歉滅火

2019-09-07 00:14

張善政：國政顧問團內大學教授、秘書因綠色恐怖被解職

2019-09-06 16:51

胡幼偉：韓國瑜遲不宣布副手 在等郭台銘先亮底牌

2019-09-07 07:10

被指「綠色恐怖」 中科院出面回應了

2019-09-06 21:31

與民進黨對談陷僵局 時力秘書長：心好累

2019-09-07 04:48

看問題／逐大位應拉高格局 豈容一再失言？

2019-09-07 00:40

三百萬現金案 顏擇雅：陳明文應放棄爭取立委提名

2019-09-06 16:32

亂爆料林志玲懷孕？ 柯文哲道歉：坐車看到網路新聞

2019-09-06 11:24

【重磅快評】比較肥的韓國瑜？柯文哲小心自己先退駕

2019-09-06 17:57

影／韓國瑜再三澄清：日方完全沒遲到、是我早到！

2019-09-06 18:41

影／韓國瑜自稱早到接見賓客 反倒是日本人遲到了

2019-09-06 13:46

藍看韓團隊：該換人就換 別再螺絲掉滿地

2019-09-07 00:12

韓國瑜新北造勢 攤販12小時前排隊等抽籤

2019-09-06 11:49

陳明文高鐵遺失300萬 他號召網友要檢察官硬起來

2019-09-06 11:47

老艦彌堅 廉政署參訪海巡和星艦

2019-09-06 20:07

氣爆善款案陳菊提告 韓國瑜：禁不起檢驗才會害怕

2019-09-06 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top