韓國瑜「遲到誤會」風波 一張表看得罪的全是重量級學者

2019-09-07 09:34 聯合新聞網 綜合報導



十名日本學者昨拜訪高雄市長韓國瑜（中），但市府事前聯繫地點失誤，引發「遲到誤會」風波。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜昨接見日本東京大學兩岸關係研究小組、日本台灣學會十位學者，交換對台日關係的看法，韓國瑜對媒體一句「我等日本人25分鐘」，引來日本學者嚴正澄清，指是韓營臨時通知改地點。民進黨立委劉世芳在臉書指出，該團日本學者多是研究台灣政治、中日關係的專家，痛批「韓國瑜還有臉繼續選總統？」

韓國瑜昨天上午11點20分要與日本學者見面，10點58分就趕回高雄市府四維行政中心等候，日本學者11點35分抵達，雙方致意、合照後閉門會議。然而韓國瑜在閉門會議前媒體離場時，突然拋出一句「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，甚至指是日本學者找錯路，「我們當然要互相體諒，我完全不介意」。

參訪團長松田康博得知隨即在臉書以中文發文澄清，指韓陣營約好會面地點是鳳山行政中心，時間是上午十一時，前天改為十一時廿分，地點不變。一行人昨準時到了鳳山附近的捷運站，才接到電話說 「抱歉，地點換成四維行政中心」，韓卻向媒體宣稱日本學者遲到，讓他直言「難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。

民進黨議員劉世芳也看不下去，在臉書貼出一張考察團名單，可見本次來台的日本學者均是研究兩岸關係、台灣政治、台日關係等領域，是日本最瞭解臺灣、專門研究臺灣的專家學者，他直言「（這些學者）中文程度個個都比你好，也都清清楚楚聽懂了你在接受聯訪時說了什麼」。

劉世芳也酸，「老闆不會用Google，但幕僚總會吧？」，同時提出五問，包括人是你們連絡的，地點也是你們臨時更改的，怎麼可以說是別人遲到？是不是因為自己又要遲到了，才臨時更改地點，害別人遲到來移轉自己老是遲到的媒體形象？接待外賓改回四維行政中心，先前花大錢裝修鳳山行政中心，意義何在？由競總聯絡的拜會行程，時地卻安排在上班時間市府內，黨政不分？

劉世芳最後痛批，「韓國瑜一個星期內，歧視東南亞、又欺騙日本人，重傷台灣國際關係，還有臉繼續選總統？」

網友看完也留言表示「身為住在東京的高雄人，我真的覺得很丟臉」、「各位睜大眼睛，這就是選出來的市長，還要讓他繼續騙嗎？」