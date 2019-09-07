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韓見日訪團引發遲到風波 「府外聯絡人」扛責

2019-09-07 00:37聯合報 記者楊濡嘉／高雄報導

高雄市長韓國瑜見日本學者參訪團引發「遲到風波」，日本學者昨在臉書還原事發經過。 ...
高雄市長韓國瑜見日本學者參訪團引發「遲到風波」，日本學者昨在臉書還原事發經過。 圖／取自松田康博臉書
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日本台灣學會、東京大學本東京大學兩岸關係研究小組十名學者昨拜訪高雄市長韓國瑜，韓也特別穿上西裝、提早廿分鐘趕回等候，雙方都重視這場會面，卻因地點聯繫失誤，引發「遲到風波」。高市新聞局長指是「府外聯絡人」的錯，居間聯繫的政大教授蔡增家則說他未再確認，扛起責任。

參訪的日本學者昨先後在臉書發文還原事發經過後，高雄市府發聲明表示，市長韓國瑜非常重視日方學者來訪，但因負責與市府聯絡的「府外聯絡人」疏忽，造成客人跑錯地方。但對於市府內部聯絡窗口是誰？以及聯絡過程細節，都未多做說明。

居間連繫的蔡增家表示，「我未做double check，是我的錯。」前天韓辦一名女性人員打電話告知更改地點，他在演講沒接電話，對方留了言他沒有注意，未聽留言，不知見面地點改了。至於是誰打電話？蔡說，他也不認識對方。

蔡增家表示，三個多星期前，和韓北部競選辦公室連絡，被告知是在鳳山行政中心見面，因為沒有接到更改地點的通知，加上之前有一些接見也是在鳳辦，他就一直以為是在鳳山。日本學者前天向他確認時，他也告知是在鳳辦。

昨天上午他提早到鳳山行政中心等日本學者，等候期間他打電話給陪同的前立委孫大千，孫才告訴他是在四維，他趕快通知日本學者，那時學者們已到捷運衛武營站，趕緊出站找計程車轉到四維。

孫大千說，他因有其他事，先到四維行政中心和韓國瑜洽商，才知道韓國瑜和日本學者會面地點改到四維。

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