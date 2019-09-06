韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

2019-09-06 09:40 聯合新聞網 綜合報導



補教名師高國華是鋼鐵韓粉，他近期向韓國瑜、李佳芬提出6點忠告。圖擷自 高國華臉書 分享 facebook

高雄市長韓國瑜自從確定代表國民黨出選2020總統大選後，一直是外界關注的焦點，而他也時常利用星期六日在台灣各地造勢，但是卻也因爲近期的失言風波和妻子李佳芬雲林農舍等問題，引來許多外界批評，對此身為鋼鐵韓粉的補教名師高國華就向韓國瑜和李佳芬提出6點忠告，希望外界可以傳達。

高國華昨日在個人臉書上發文，表示自己一直是超級韓粉，從每場三山造勢到之後所有的造勢活動都有參加，但他也有6點忠告要提醒：

第一點，他表示一個政治家一定要像蔣經國，絕對要莊重且能望之儼然，即之也溫，聽其言也厲，提醒韓國瑜為政不在多言，不要逢堵麥必答，言多必失；第二，高國華表示如果韓一定要接受訪問的話，週一到週五只談市政，他說「針對一些『三民自』媒體所設計的非市政的陷阱問題，絕不要回答，只要說謝謝就跳過！」。

第三，他認為回答市政問題，態度一定要非常莊重和專業，提醒韓不要像海狗，左右亂晃，且如果要兇就兇，不要一句玩笑話又破功，前功盡棄，他告訴韓語尾助詞不要習慣性加ㄌㄟ，這種用法很幼稚、毫無份量，並不是一個未來總統候選人所該用的語彙；第四，高國華表示韓要直播可以，如果找女兒韓冰可以，但下次不要再和發言人何庭歡帶米鲁同台，他說「畫面好像夫妻倆抱狗直播，真有點不倫不類，瓜田李下，難道沒有人提醒你嗎？」，高國華認為讓何庭歡單獨發言就好，不要貪心一個畫面想討好三種人；

第五，他質疑李佳芬近期風波不斷哭都來不及了，怎麼能那麼高興，他提醒選前一定只能在關懷弱勢族群的場合出現，不要談被黑、被打壓的苦，這樣大眾反而會更同情，且在媒體出現時一定要不斷的提到「莫忘世上苦人多」，呼籲大家出來關懷弱勢，他請李收起笑容擺出愁容，高國華說「選民會因妳會苦民所苦而雪中送炭，不會因為妳賣掉農舍而為妳高興到錦上添花」，而他也酸近期300萬風波的陳明文，表示大眾會同情被打壓的韓，但絕不會為高鐵上連300萬都忘了拿的好野人而歡呼。

最後的第6點忠告高國華則向韓國瑜喊話，表示希望他能聽進這些忠告並進行微調，如此一來便能勝卷在握，他說「百年難得一見的政治奇才，這名聲得來不易，切莫還停留在1124勝選激情中，忠言逆耳」，並說韓是熱愛中華民國的人，也是2020年希望的唯一寄託。