親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
索羅門邦交危機
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合

韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

2019-09-06 09:40聯合新聞網 綜合報導

補教名師高國華是鋼鐵韓粉，他近期向韓國瑜、李佳芬提出6點忠告。圖擷自高國華臉書
補教名師高國華是鋼鐵韓粉，他近期向韓國瑜、李佳芬提出6點忠告。圖擷自高國華臉書
分享

高雄市長韓國瑜自從確定代表國民黨出選2020總統大選後，一直是外界關注的焦點，而他也時常利用星期六日在台灣各地造勢，但是卻也因爲近期的失言風波和妻子李佳芬雲林農舍等問題，引來許多外界批評，對此身為鋼鐵韓粉的補教名師高國華就向韓國瑜和李佳芬提出6點忠告，希望外界可以傳達。

高國華昨日在個人臉書上發文，表示自己一直是超級韓粉，從每場三山造勢到之後所有的造勢活動都有參加，但他也有6點忠告要提醒：

第一點，他表示一個政治家一定要像蔣經國，絕對要莊重且能望之儼然，即之也溫，聽其言也厲，提醒韓國瑜為政不在多言，不要逢堵麥必答，言多必失；第二，高國華表示如果韓一定要接受訪問的話，週一到週五只談市政，他說「針對一些『三民自』媒體所設計的非市政的陷阱問題，絕不要回答，只要說謝謝就跳過！」。

第三，他認為回答市政問題，態度一定要非常莊重和專業，提醒韓不要像海狗，左右亂晃，且如果要兇就兇，不要一句玩笑話又破功，前功盡棄，他告訴韓語尾助詞不要習慣性加ㄌㄟ，這種用法很幼稚、毫無份量，並不是一個未來總統候選人所該用的語彙；第四，高國華表示韓要直播可以，如果找女兒韓冰可以，但下次不要再和發言人何庭歡帶米鲁同台，他說「畫面好像夫妻倆抱狗直播，真有點不倫不類，瓜田李下，難道沒有人提醒你嗎？」，高國華認為讓何庭歡單獨發言就好，不要貪心一個畫面想討好三種人；

第五，他質疑李佳芬近期風波不斷哭都來不及了，怎麼能那麼高興，他提醒選前一定只能在關懷弱勢族群的場合出現，不要談被黑、被打壓的苦，這樣大眾反而會更同情，且在媒體出現時一定要不斷的提到「莫忘世上苦人多」，呼籲大家出來關懷弱勢，他請李收起笑容擺出愁容，高國華說「選民會因妳會苦民所苦而雪中送炭，不會因為妳賣掉農舍而為妳高興到錦上添花」，而他也酸近期300萬風波的陳明文，表示大眾會同情被打壓的韓，但絕不會為高鐵上連300萬都忘了拿的好野人而歡呼。

最後的第6點忠告高國華則向韓國瑜喊話，表示希望他能聽進這些忠告並進行微調，如此一來便能勝卷在握，他說「百年難得一見的政治奇才，這名聲得來不易，切莫還停留在1124勝選激情中，忠言逆耳」，並說韓是熱愛中華民國的人，也是2020年希望的唯一寄託。

韓國瑜2020選舉李佳芬高國華何庭歡韓冰
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

【即時短評】韓國瑜的「浪子回頭」唱給誰聽？

2019-09-06 10:25

韓國瑜周日新北造勢 預估逾10萬人

2019-09-05 23:50

高市府近中秋還發端午公文 韓國瑜：人評會在了解調查

2019-09-05 20:14

談新南向被批不知海關職掌 韓國瑜：燒餅比芝麻重要

2019-09-05 18:13

影／韓國瑜憂9月8日新北造勢人氣 許淑華：至少要20萬人吧

2019-09-05 17:04

韓流的本質是錢流 胡幼偉：回到人民有錢才是勝選關鍵

2019-09-05 16:54

韓國瑜重返林園拜大廟 民眾高喊總統好

2019-09-05 16:24

韓國瑜新北晚會 將獨唱茄子蛋「浪子回頭」

2019-09-05 15:44

韓國瑜爆海關抓賣淫 陳其邁：要選總統先弄清部會職掌

2019-09-05 15:40

搶攻台商選票 915吳敦義、韓國瑜合體與千位台商秋節聯誼

2019-09-05 13:59

目標衝出20萬人潮 韓國瑜8日回故鄉辦首場造勢大會

2019-09-05 13:50

影／郭幕僚酸韓：律師多可解決農舍問題？

2019-09-05 13:37

韓國瑜、朱立倫漸行漸遠？ 高思博：絕對不是這樣

2019-09-05 13:35

政大新生訓練KUSO韓國瑜 學生會主動要求影片下架

2019-09-05 12:25

9月8日韓國瑜新北造勢 侯友宜：我行程真的很多

2019-09-05 12:17

韓國瑜14日要到台中 紅黑大老陪同拜會10多家宫廟

2019-09-05 11:56

韓國瑜8日新北造勢侯朱都不來 許淑華更擔心這個

2019-09-05 11:34

韓國瑜指海關抓雞遭指正 韓辦：重點是思考如何杜絕

2019-09-05 11:28

加熱鐵粉保基本盤 韓國瑜選前四個月就提前下猛藥

2019-09-05 09:50

發財外交第一步？ 韓國瑜明會日學者談台日經貿合作

2019-09-05 09:10

黑韓產業鏈興旺？ 林濁水：韓國瑜供原料的能力太強

2019-09-05 08:14
看更多

熱門文章

陳菊為氣爆善款喊告 國民黨立委許淑華一句話回應

2019-09-05 15:16

總統告賀德芬 台大副教授質疑：論文公開，那麼難嗎？

2019-09-05 12:43

陳明文現身出示監視器：「錢從我家帶出來」

2019-09-05 11:49

韓國瑜8日新北造勢侯朱都不來 許淑華更擔心這個

2019-09-05 11:34

郭台銘越過AIT直通白宮？他打臉美方見郭只因這原因

2019-09-05 19:04

「厲害了，我的法務部」 柯志恩：蔡碧仲教國人怎麼洗錢？

2019-09-05 15:00

陳明文為兒掉3百萬 余天：我都拿到家給余祥銓

2019-09-05 11:43

【重磅快評】陳明文為兒圓夢的難度：原來要25卡皮箱？

2019-09-05 17:49

300萬算小咖？他這招藏錢術 比陳明文一卡皮箱還狂

2019-09-06 08:00

陳明文兒子想去菲律賓開珍奶店？葉元之：只有3種可能

2019-09-05 15:23

【重磅快評】高鐵運鈔車裡的政治秘密

2019-09-05 12:20

被講得太難聽？ 陳明文：兒子創業夢暫時沒了

2019-09-05 13:41

新聞眼／外界更關心 錢又如何進陳明文家門？

2019-09-06 00:03

不理郭台銘見川普 韓國瑜將赴美大造勢展現庶民號召力

2019-09-06 01:28

蝮蛇Viper命名F-16V 國防部：接地氣說法

2019-09-05 17:55

陳明文高鐵300萬事件引熱議 網友漫畫家發揮創意譏諷

2019-09-05 10:44

高潞立委資格被註銷 鄭秀玲遞補公文曝光

2019-09-06 03:01

赫見特戰弟兄全副武裝雨中行軍 他讚「訓練精實」

2019-09-06 09:31

國軍首個「聯合兵種營」編成 提升指管、目獲能量

2019-09-05 19:22

政大新生訓練KUSO韓國瑜 學生會主動要求影片下架

2019-09-05 12:25

空軍採購新鳳眼偵照莢艙 性能之強與U2偵察機有關

2019-09-05 11:38

韓粉高國華提忠告 告訴韓國瑜、李佳芬要注意6點

2019-09-06 09:40

小英打死不回的問題...聽到「他」就跳針 還要媒體看臉色

2019-09-06 09:00

談新南向被批不知海關職掌 韓國瑜：燒餅比芝麻重要

2019-09-05 18:13

陳明文沈睡失金 律師：我帶300萬上高鐵不敢睡耶

2019-09-05 14:24

民眾黨出奇兵？將推新二代對上官二代蔣萬安、吳怡農

2019-09-05 19:23

韓國瑜新北晚會 將獨唱茄子蛋「浪子回頭」

2019-09-05 15:44

陳明文300萬事件 藍諷「厲害了法務部」

2019-09-06 00:09

韓國瑜爆海關抓賣淫 陳其邁：要選總統先弄清部會職掌

2019-09-05 15:40

陳明文300萬事件 綠委憂影響大選選情

2019-09-05 14:33

影／韓國瑜憂9月8日新北造勢人氣 許淑華：至少要20萬人吧

2019-09-05 17:04

郭台銘陣營提副手三條件：柯文哲可以考量

2019-09-05 12:55

陳明文300萬風波 監委：很多可疑空間

2019-09-05 12:46

陳明文300萬被告洗錢 顧立雄：金管會配合檢調調查

2019-09-05 15:58

看陳菊站小英身邊就討厭 柯文哲：她要為高雄敗選負責

2019-09-05 11:28

孫大千：蘇貞昌靠「黑韓」蹭版面 這樣的院長太好當了

2019-09-06 09:30

討厭外省人？他批柯文哲：挖歷史傷疤成就另一個新潮流

2019-09-05 16:31

將與北京建交？ 索羅門駐台大使館：官員意見不代表索國政府

2019-09-05 21:27

韓國瑜14日要到台中 紅黑大老陪同拜會10多家宫廟

2019-09-05 11:56

柯文哲嘴M1A2戰車 陸軍也搬AIT出來打他臉

2019-09-05 11:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top