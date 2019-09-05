公文誤植中秋為端午節 韓國瑜：送人評會調查

2019-09-05 19:38 中央社 高雄5日電



高雄市長韓國瑜。聯合報系資料照片 分享 facebook 高市府經發局發函給賣場建請業者優惠及促銷，將公文的「中秋節」寫成「端午節」被踢爆，市長韓國瑜今天表示，已交人評會介入了解調查。

媒體報導經濟發展局發函給大潤發、家樂福、頂好等大賣場，內容寫「因應端午佳節，建請貴商推陳應景民生用品優惠（或特價）專區促銷活動，以提高民眾買氣並促進市場物品流通」；公文內容將「中秋節」誤植為「端午節」。

韓國瑜今天到林園區市政請益後接受媒體聯訪有關公文誤植一事做上述回應。

他說，市府出去的公文一定要非常慎重，這件把中秋節當成端午節的案子已經交人評會介入了解跟調查；希望員工將來在公文出去的時候要謹慎小心，因為這牽涉到政府的公信力、公權力的行使，錯誤是絕對讓大家覺得很怪異的，中秋跟端午差別太大了。

韓國瑜8日將在新北市三重「2020新北出發」大造勢活動，北部競辦副執行長許淑華表示，韓國瑜將獨唱茄子蛋的「浪子回頭」。對此，媒體詢問韓國瑜是否在準備當天要獨唱「浪子回頭」，他說，覺得這首歌的歌詞寫得非常好，不過有幾句正在練習，覺得歌練起來還要花點時間。

韓國瑜的市政請益今天到林園區是第3站，他先到鳳芸宮及廣應廟參拜，包括民進黨市議員韓賜村及國民黨市議員邱于軒等人在致詞時，不忘爭取捷運林園延伸線，促韓國瑜要做承諾。韓國瑜回應，市府今年度編列新台幣800萬元做延伸線評估，了解林園區重工業及石化業讓居民付出很多，允諾照顧鄉親將全力以赴。